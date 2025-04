15 grudnia odbyła się uroczysta premiera filmu "Słaba płeć?" z udziałem gwiazd. Kto się pojawił?

Nie zabrakło odtwórczyń ról w polskiej produkcji. Marieta Żukowska, Olga Bołądź czy Magda Kumorek wyglądały przepięknie! Odebrało nam mowę na widok pierwszej z nich - aktorka niemal przeszła samą siebie. Długie kolczyki znakomicie kontrastowałyz długą, cielistą suknią. Podobnie Magda Kumorek - total look w bieli sprawił, że aktorka przypominała zjaowiskowego łabędzia. Jesteśmy pełne zachwytu!

Gwiazdy na premierze filmu "Słaba płeć?"

Film opowiada historię Zośki: oszukana przez szefa traci pracę i reputację. Ma zamiar wziąć się w garść, chce wziąć z życia to, co jej się należy: miłość, przyjaźń, szacunek i satysfakcjonującą pracę. A przy okazji ukarać byłego szefa i znaleźć idealnego faceta. Film "Słaba płeć?" wchodzi do kin w Nowy Rok. Już 16 grudnia w Kinie Atlantic każdy będzie mógł udać się na seans - przedpremierowo!

