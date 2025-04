Polskie gwiazdy coraz częściej stają się ikonami stylu, na których się wzorujemy. Postanowiłyśmy zatem po raz kolejny rozłożyć ich stylizacje na czynniki pierwsze i sprawdzić na jakie ciuchy i dodatki stawiają. A do tego ile na te rzeczy wydają pieniędzy.

Co noszą polskie gwiazdy?

Barbara Kurdej-Szatan pojawiła się na wczorajszej ramówce TVN w ciekawej stylizacji, której najmocniejszym akcentem okazała się bluzka z najnowszej kolekcji H&M Studio jesień 2016. Krótki top z ozdobnym wzorem fajna wpasował się w jej styl. Na bluzę z tej samej kolekcji postawiła Edyta Górniak, która pojawiła się w niej Top Łódź Festival.

Edyta Górniak w bluzie z sieciówki

Natalia Kukulska, która również jest gwiazdą TVP wybrała wzorzysty zestaw, który uzupełniła butami na koturnie od Stelli McCartney. To chyba jej ulubione buty. Jest to kolejny look w wykonaniu artystki, który połączyła z modnym modelem butów w gwiazdki.

Bluzka H&M Studio, ok. 399 zł, platformy Stella McCartney, ok. 3000 zł - fot. ONS.pl

Anna Mucha pojawiła się wczoraj na evencie IKEi. Aktorka, która zawsze wzbudza wielkie zainteresowanie mediów postawiła na letni zestaw ze skórzanymi szortami. Gwiazda miała na sobie zamszowe botki z charakterystycznym wycięciem, które optycznie wydłuża nogi a także skórzany pasek Gucci.

Zaś Sylwia Nowak na tej samej imprezie pokazała się w stylizacji, którą uzupełniła masywnymi kolczykami z modnymi frędzlami. Model ten pochodzi z kolekcji H&M.

Skórzany pasek Gucci, ok. 1500 zł, żółte kolczyki H&M, ok. 29 zł - fot. ONS.pl

Małgorzata Kożuchowska i wielkie marki

Największą gwiazdą ramówki TVP została bezkonkurencyjnie Małgorzata Kożuchowska. Aktorka miała na sobie sukienkę z groszki słynnej marki dla hipsetrów - Vehements. Asymetryczna kreacja jest aktualnie na przecenie i w internecie można ją kupić o połowę taniej. Żeby tego było mało aktorka miała na sobie wysokie sandałki na słupku od Aquazurry i czerwoną torebkę Gucci. Oj, ona kocha wielkie brandy...

Sukienka Vehements, ok. 3300 zł (po przecenie), sandałki Aquazurra, ok. 2800 zł - fot. ONS.pl

A na koniec Aleksandra Hamkało i Marcelina Zawadzka. Obie pojawiły się na evencie stacji TVP w udanych zestawach. Zauważyłyśmy, że Ola wybrała modny choker od Neuf Bijoux, zaś Marcelina postawiła na aksamitne czółenka na słupki polskiej marki Badura. Model stworzony do spółki z duetem bizuu to chyba jeden z najgorętszych modeli butów w tym sezonie. Podoba się wam?