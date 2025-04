Całe życie Natalii Kukulskiej upływa pod znakiem tragedii - w wieku 4 lat straciła mamę, która mogła osiągnąć międzynarodowy sukces muzyczny. Jej przedwczesna śmierć rok rocznie jest wspominana - w tym roku w Opolu w bardzo nietypowy sposób.

Reklama

Wywiad Natalii Kukulskiej ze zmarłą Anna Jantar

Piosenkarka wielokrotnie upamiętniała mamę, często publikuje wspomnieniowe zdjęcia w social mediach i realizuje covery jej nieśmiertelnych przebojów. Podczas sobotniego Festiwal w Opolu organizowany przez Telewizję Polską postanowiono w bardzo nietypowy sposób uczcić pamięć Anny Jantar. Natalia Kukulska nagrała wywiad „ze swoją mamą”, za którą się przebrała.

To karkołomne, trochę nawet kontrowersyjne, że ja jako Natalia rozmawiam z moją mamą, w którą się wcieliłam. Właściwie rozmawiam sama ze sobą, ale mówię słowami mojej mamy - powiedziała piosenkarka w rozmowie z dziennikarzem Faktu, dodając, że odpowiedzi Anny to fragmenty udzielonych przez nią archiwalnych wywiadów.

Publiczność aż wstrzymała oddech - było to wzruszające i... dziwne. Pojawiły się komentarze „po co?”, „przesada i granie na emocjach”. Starsze pokolenie uroniło trochę łez, co wyłapały kamery. TVP postanowiło pokazać stylizowany wywiad na vod.pl i tam można go obejrzeć i wyrobić sobie zdanie...

fot. Screen vod.pl

Reklama

Czytaj także: Natalia Kukulska nie chce Sochy w filmie o zmarłej mamieLewandowska grozi pozwem aktywistce