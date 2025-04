Niewiarygodne, ale prawdziwe! Tort, którym byli częstowani goście na chrzcie Księżniczki Charlotte Elizabeth był - można powiedzieć - wiekowy! To to samo cukiernicze arcydzieło, którego goście skosztowali 4 lata temu na weselu Księżnej Kate i Księcia Williama.

Na brytyjskim przyjęciu weselnym z okazji ślubu Księcia Williama i Księżnej Kate wszystko było absolutnie luksusowe, łącznie z gigantycznym, lukrowanym tortem. Składał się on z 8 warstw i sięgał metra wysokości. Jego rozmiar był podyktowany i liczbą gości, i... przyszłościowymi zamiarami! Kawałki bowiem, a dokładnie 3 warstwy, tego urodziwego cuda trafiły do zamrażarki na kilka lat!

Tort na chrzcinach Charlotte Elizabeth

Tort na chrzcie księżniczki Charlotte Elizabeth był tym samym ciastem, które mieli okazję skosztować goście także na chrzcie Księcia George'a. Tort zachował wyborny smak i unikatową formę. Udekorowany setkami kwiatów z masy cukrowej, symbolizujących Anglię i Szkocję, powstał w najbardziej prestiżowej cukierni Fiony Cairns w Leicester w Wielkiej Brytanii. To doskonały sposób na to, by cukiernicze wyśmienite dzieło pojawiło się także na innych specjalnych okazjach, właśnie takich, jak chrzciny.

Królewski tort na wagę złota

Każdy jednak chciałby poczuć w ustach odrobinę luksusu! Nie tak dawno kawałek tego wypieku został wylicytowany za - bagatela - 7,5 tysiąca dolarów na aukcji! Nie jest to precedensowe wydarzenie. Tort ze ślubu Księżnej Diany i Księcia Karola, który liczył sobie 27 lat, został wylicytowany na kwotę 6 tysięcy dolarów.

