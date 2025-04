Tomasz Ciachorowski wzbudził ostatnio niepokój swoich fanów. Aktor otworzył się na temat swoich ciężkich doświadczeń z okresu wczesnej nastoletniości. Jak się okazuje, celebryta był ofiarą nieprzyjemnych komentarzy i zachowań swoich kolegów ze szkoły. Nie spodziewał się jednak, że post, w którym opowiedział o swoich przejściach, wywoła aż takie emocje, dlatego zdecydował się go usunąć.

Tomasz Ciachorowski o szkolnym dokuczaniu

– Mam takie doświadczenia głównie ze szkoły podstawowej, ale i z technikum. Byłem prymusem, klasowym nerdem i byłem wyśmiewany przez kolegów, czasami upokarzany. Wydaje mi się, że gdzieś z tyłu głowy cały czas mnie to dotyka i odpowiada za moje problemy z poczuciem wartości, z samooceną, z nieśmiałością, z którą walczę całe życie... – wyznał szczerze aktor.

Jak podkreślił, w szkole był bardzo ambitny i zawsze wyróżniał się zarówno w ocenach, jak i we wzorowym zachowaniu. Szkolna przykładność była często obiektem docinek, które nadal pozostają żywe w jego pamięci. Opowiadając o swoim dzieciństwie, aktor nie ukrywał emocji.

– Znalazłem zdjęcie z tamtego okresu i te wspomnienia wróciły do mnie... Kręci się łezka w oku, jak widać. Chciałem zaapelować do dzieciaków, które doświadczają upokorzeń, prześladowań i są nękani przez rówieśników: to wszystko kiedyś się skończy i być może was zahartuje. Ale takie rzeczy zostawiają też swoje piętno, z którym potem musimy się zmagać – powiedział Ciachorowski.

