Zdjęcie jak z żurnala! Ale to nie Cindy Crawford ani Claudia Schiffer, tylko 20-letnia Martyna Wojciechowska! Podróżniczka podzieliła się z fanami zdjęciem na Facebooku.

"Ochom" i "achom" nie ma końca pod zdjęciem Wojciechowskiej z czasów młodości. Dla dziennikarki czas się zatrzymał - wciąż te same piękne blondwłosy, ten sam subtelny uśmiech i ta sama miłość do motoryzacji, a konkretnie - dwukołowych maszyn.

Martyna Wojciechowska w wieku 20 lat

Dziennikarka podpisała zdjęcie "naszło mnie na wspomnienia"! Trudno w to uwierzyć, ale Wojciechowska skończyła w tym roku 42 lata.

Z okazji urodzin: dlaczego Martyna Wojciechowska to kobiecy autorytet na miarę naszych czasów?