Ta historia naprawdę chwyta za serce. Grupa bezdomnych mężczyzn założyła schronisko dla bezdomnych zwierząt. Mimo, że sami nie mają własnego domu. Pomagają, choć sami powinni pomocy się spodziewać...

Reklama

Szymon Hołownia na swoim Facebooku opublikował długi post, wręcz lekturę dla cierpliwych. Opisał w nim sytuację schroniska w Posadówku, które leży ok. 60 km od Poznania. 19 mężczyzn połączyło siły i przygarniają bezdomne zwierzęta - schronisko jest w powijakach, skromne. Czego im brakuje? Pieniędzy. Woda ze studni jest tak zanieczyszczona, że nie nadaje się do picia i konieczne jest doprowadzenie wodociągu. Stąd apel Hołowni o pomoc finansową - nie dary rzeczowe, a pieniądze.

Nowe badania Całunu Turyńskiego potwierdzają obecność krwi osoby torturowanej

Zwierzęta w schronisku mają bardzo dobre warunki do życia. Boksy są duże, czyste, przyjeżdża lekarz, behawiorysta, wolontariusze wyprowadzają zwierzęta na spacery, często dochodzi do adopcji.

Bezdomni pomagają, choć sami pomocy potrzebują

W mgnieniu oka historia zyskała w internecie rozgłos i pojawiły się pierwsze pieniądze na koncie. - Post o Schronisko Zwierzakowo w Posadówku "zrobił" zasięg 1.158.311 w przeciągu jednego dnia. Przeczytało go 238.282 osób. I - co najważniejsze - na koncie stowarzyszenia jest już 30.847 złotych, a więc mamy już JEDNĄ CZWARTĄ wodociągu!!! - napisał szczęśliwy Hołownia na Facebooku. Ale zbiórka trwa nadal.

Wiele wskazuje na to, że ta opowieść może mieć szczęśliwe zakończenie i odmieni wizerunek bezdomnych osób. Zazwyczaj są traktowani jako margines społeczny, osoby wykluczone, wobec których nie żywi się zaufania i nie wyciąga pomocnej dłoni. O ironio, to oni pomagają innym... Wyszło na jaw, że wielu z nas może się uczyć od bezdomnych osób jak żyć i że warto "wyjść do ludzi"., tak po prostu.

Wesprzyjcie akcję! Zachęcamy. Oto dane do przelewu:

Stowarzyszenie Integracji Społeczności Lokalnych "Wielkopomoc"

Posadówek 1 , 64-310 Lwówek

PKO Bank Polski

03 1020 4144 0000 6802 0051 0685

Tytułem: Darowizna na wodociąg.

Melania Trump z wizytą w Warszawie. Chce zobaczyć, w jakich warunkach rodzą Polki