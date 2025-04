Kat Von D i jej mąż Rafael Reyes spodziewają się swojego pierwszego dziecka. Mroczna para artystów ściągnęła na siebie lawinę hejtu po tym, jak profilu modelki i tatuatorki pojawił się zaskakujące oświadczenie.

Na instagramowym profilu Kat Von D pojawiło się zdjęcie ciążowego brzuszka, a wraz z nim szokujący komunikat. Celebrytka zdecydowała się na ujawnienie w nim swojego planu na czas ciąży, porodu oraz podejścia do wychowywania dziecka. Wyznała, że rezygnuje z lekarza. Dziecko zamierza urodzić w domu jedynie pod opieką położnej i douli. Co więcej, swojego syna nie będzie szczepić. Przyznała, że jej pomysły nie spodobały się nawet najbliższym.

Wiedziałam, że zaraz po ogłoszeniu tej ciąży będziemy bombardowani radami, o które nie prosimy. Byłam też przygotowana na krytykę, gdybyśmy zdecydowali się ujawnić nasze podejście do tej ciąży. Mój własny ojciec wściekł się na mnie, kiedy powiedziałam mu, że rezygnujemy z lekarza i decydujemy się tylko na położną. Jeśli nie wiesz, jak to jest być wokół ludzi, którzy uważają, że jesteś dziwaczny, zostań weganinem. A jeśli nie wiesz, jak to jest, kiedy cały świat cię krytykuje, osądza, zarzuca niesprawdzonymi opiniami i przeklina cię – spróbuj być weganką w ciąży, mieć wolny od leków domowy poród w wodzie z położną i doulą, i planować wychować wegańskie dziecko bez szczepień

- czytamy w oświadczeniu Kat Von D.