Agnieszka Sienkiewicz spodziewa się narodzin drugiego dziecka. Aktorka ponad miesiąc temu ogłosiła, że jest w ciąży. Gwiazda serialu „Przyjaciółki” wyznała, że - w jej odczuciu - oczekiwanie na narodziny dziecka nie zawsze jest wygląda tak kolorowo, jak przedstawiane jest w niektórych mediach.

Agnieszka Sienkiewicz jest jedną z tych gwiazd, które stawiają na naturalność. Aktorka unika zamieszczania w sieci przerabianych zdjęć oraz wyrażania popularnych opinii, które nie pokrywają się jej światopoglądem. Najnowsze wpis najlepiej o tym świadczy. Gwiazda zaskoczyła fanki szczerym wyznaniem na temat ciąży.

- Chyba należę do osób, które uważają, że ciąża to stan jednak „ciutkę” przereklamowany!!! Wiem, że wypada mówić jak cudnie, jak bosko, i kwitną,ć i błyszczeć, smyrać się po brzuchu, i nosić z dumą... Rzeczywistość bywa różna

Gwiazda przyznała, że ciąża jest dla kobiety wyzwaniem pod wieloma względami. Nie tylko trzeba zmagać się z przypadłościami fizycznymi i emocjonalnymi, ale również spełniać wyobrażenia otoczenia na temat przeżywania ciąży. Autorka wpisu zapowiedziała również, że nie zamierza publikować w sieci zdjęć ciążowego brzuszka.

- I czasem energii starcza gdzieś do południa, a przecież należałoby jeszcze mieć zadbane pazurki i na jogę wyskoczyć. I nie będzie tu zdjęć z pięknie rosnącym „brzuszkiem”, bo w nic atrakcyjnego się brzuszek nie mieści, a Właścicielka brzuszka dostaje histerii na myśl o spędzaniu godzin w galerii handlowej, walcząc o wbicie się w cokolwiek, co nie ma kształtu worka

Agnieszka Sienkiewicza zapytała inne kobiety, czy mają podobne przemyślenia na temat ciąży. Wiele z komentujących przyznało, że ich doświadczenia pokrywają się ze spostrzeżeniami gwiazdy.

- Jeśli ktoś mi powie, ze ciąża to piękny czas to uduszę! Mdłości, wymioty, szpital i brzuch jak słoń to nic fajnego! Piękny czas jest wtedy, jak maluszek jest już z nami. - Ja od początku źle się czułam, około 6 miesiąca było lepiej i nawet całkiem fajnie a potem znowu zaczęło się marudzenie a bo ciężko już było. Matko!!! Co ja nagadałam się, narzekałam, jednak zdecydowanie za długo trwa ciąża. - Zgadzam się z Panią w 100%!

- piszą fanki.