Wiele osób myśli, że codzienne życie gwiazd jest inne niż to, z którym codziennie zmaga się zwykły szary człowiek. Sytuację, z którą zmierzyć się musiała wczoraj rano Katarzyna Zielińska, zna doskonale każdy rodzic.

Młodszy syn aktorki, 3-letni Aleksander wyraził ogromny sprzeciw wobec konieczności pójścia do przedszkola. Filmem z tego zajścia Katarzyna Zielińska postanowiła podzielić się ze swoimi fanami na Instagramie. To wideo podbiło nasze serca.

Syn Katarzyny Zielińskiej stanowczo odmawia pójścia do przedszkola

W przypadku porannego chodzenia do przedszkola dzieci często wyznają zasadę „jak nie prośbą, to groźbą”, a właściwie płaczem, tupaniem i milionem innych - czasem bardzo kreatywnych - metod. Aleksander znalazł swój własny sposób. Aby nie musieć pójść do przedszkola, postanowił... schować się za kotarą. Nie można w końcu wysłać do nauki kogoś, kogo nie ma w domu, prawda?

Fanów ogromnie rozczuliło zachowanie małego Aleksa. Nie sposób odmówić mu niesamowitych umiejętności aktorskich - i nie ma co się dziwić, skoro ma taką mamę. Katarzyna Zielińska zapytała fanów, czy u nich sytuacja przedszkolna wygląda podobnie. Okazuje się, że nie tylko jej synek ma bardzo kreatywne sposoby na uniknięcie pójścia do przedszkola...

- Mój chodził i kaszlał na siłę, powtarzając: mam koronawirusa, to chyba nie najlepszy pomysł iść do przedszkola - Ja zawsze mówiłam mojej mamie, że pójdę do przedszkola, jak się wyśpię! - piszą fani aktorki w komentarzach.

