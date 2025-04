Sylwia Bomba nie cieszy się ostatnio dobrą prasą. Uczestniczka programu „Gogglebox” wypowiedziała ostatnio „wojnę” sędziom, którzy przyznali jej niższe noty, niż oczekiwała. Celebrytka i jej partner twierdzili, że jury jest nieobiektywne i ma swoich faworytów. Para oceniła swój taniec znacznie wyżej niż zrobili to sędziowie. Bomba podkreśliła także, że zatańczyła pomimo ciężkiej kontuzji, a w układzie znalazły się nawet unoszenia.

Wkrótce po tym zdarzeniu, media obiegły informacje od rzekomego członka ekipy „TzG”, który zdradził, że Bomba „gwiazdorzy” na planie, jest konfliktowa i nieuprzejma. Uczestniczka odniosła się do tych zarzutów.

Sylwia Bomba o swoim „gwiazdorzeniu”

Co ciekawe, uczestniczkę wzięła w obronę Iwona Pavlović, która stwierdziła, że nigdy nie spotkała się z nieuprzejmym zachowaniem Bomby. A co na to sama zainteresowana?

– Ja jestem w telewizji 8 lat, ale ludzie obserwują mnie też na Instagramie. Mają intuicję i wiele osób, za co bardzo dziękuję, powiedziało: „Dobra, napisali tak, ale ja w to nie wierzę”. Oczywiście, było jedno nieporozumienie, o którym nie będę tu opowiadać, ale można jedną sytuację przedstawić na wiele sposobów – wyjaśniła Bomba.

Dla potwierdzenia swoich słów, gwiazda nawiązała bezpośrednio do dziennikarki, która robiła z nią wywiad.

– Pisanie, że ja gwiazdorzę, nie mówię „dzień dobry”... Robiłaś ze mną wywiady tysiące razy i wiesz, że ja jestem energetyczna, zawsze mówię „proszę”, „dziękuję”. Bardzo mi było przykro, że to zostało tak przekoloryzowane, tak poprzekręcane – powiedziała.

Bomba podkreśliła także, że nie ma niczego przeciwko używanym strojom, w które ubierała ją produkcja „Tańca z gwiazdami”. Zadeklarowała, że posiada konta na wielu platformach odsprzedających używaną odzież, a ubranka po swojej córeczce ofiarowuje często biedniejszym.

A wy, w którą wersję wydarzeń wierzycie?

