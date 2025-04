„Taniec z gwiazdami”, który doczekał się już ponad 20 edycji, ponownie powrócił na ekrany telewizorów. W tegorocznej edycji, miłośnicy tanecznego show mają okazję kibicować m.in. Izabeli Małysz, Sylwii Bombie czy Kajrze. Ich zmagania na parkiecie oceniają Iwona Pavlović, Andrzej Grabowski, Michał Malitowski i Andrzej Piaseczny.

Jak się jednak okazuje, niektórzy uczestnicy mają do sędziów pewien żal...

Sylwia Bomba jest rozczarowana ocenami swojego tańca

Gwiazda programu „Gogglebox”, której partneruje na parkiecie Jacek Jeschke, podzieliła się zawodem, który spotkał ją w ostatnim odcinku „Tańca z gwiazdami”. Chociaż taniec pary został oceniony dość nisko, bo jedynie na 27 punktów, Jacek i Sylwia deklarują, że nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa na parkiecie.

– Nie tylko ci, którzy są wyżej w rankingu, są gotowi do tego, żeby atakować, ale my również (...) Te oceny nie do końca nam podpasowały. Rozumiem, że patrzą na całokształt, na początku ta noga trochę się powinęła, ale my idziemy do przodu – zadeklarował tancerz.

Jeschke zarzucił także jurorom, że jawnie faworyzują swoich ulubieńców!

– Jurorzy kogoś wolą, kogoś lubią bardziej, kogoś mniej, ktoś im bardziej podpasuje, a ktoś mniej... – powiedział wyraźnie rozemocjonowany trener Bomby.

Sama gwiazda podkreśliła, że wykonała bardzo zaawansowane figury pomimo kontuzji.

– Nawet samolot zrobiliśmy. Mimo moich dwóch złamanych żeber, wyszło nam bardzo ładnie. No i niestety... pięć – wyznała zawiedziona Bomba.

W innym wywiadzie, celebrytka podkreśliła, że może to oznaczać wojnę z jurorami...

Faktycznie została niesłusznie oceniona? Zobaczcie, jak wyglądał fokstrot pary.

