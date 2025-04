Uwaga, zmiana warty! Nowe pokolenie aktorek wkracza na scenę. Ich atuty, oprócz młodości i urody? Nieprzeciętne zdolności i ambicja. Już dziś zabiegają o nie reżyserzy i producenci. Zagrać dziewczynę Bonda albo wystąpić z Emmą Watson? Dla nich nie ma rzeczy niemożliwych. Poznajcie je bliżej!

Reklama

Katarzyna Dąbrowska - 30 lat

Seksowna ordynatorka chirurgii w szpitalu w Leśnej Górze w „Na dobre i na złe”. Na scenie można ją zobaczyć w „Hamlecie” i „Najdroższym” w Teatrze Współczesnym w Warszawie. Tej jesieni pracuje na planie filmowym – gra w „Sprawiedliwym” Michała Szczerbica. Marzy, żeby wystąpić w filmie kostiumowym, i jest szansa, że te marzenia spełnią się już na wiosnę. Obejrzała wszystko z Katharine Hepburn. Jej niepodważalny atut – świetnie śpiewa!

Agnieszka Więdłocha - 28 lat

Rozpoznawalność przyniosła jej postać Leny Sajkowskiej w serialu wojennym „Czas honoru” oraz role w „M jak miłość” i „Lekarzach”. Aktorka Teatru im. Stefana Jaracza w Łodzi. Jest laureatką Złotej Maski, łódzkiej nagrody teatralnej – za najlepszy debiut sezonu 2009/2010. Rola życia? „Cały czas na nią czekam”, mówi.

Paulina Chapko - 28 lat

Popularność zdobyła dzięki serialom „Ojciec Mateusz”, „Czas honoru”, „Hotel 52”. Ale to za debiutancką rolę w „Polskiej noweli filmowej” nominowano ją do Nagrody im. Jana Machulskiego. Dyplom zrobiła w szkole teatralnej we Wrocławiu. W Dublinie właśnie kończy zdjęcia do nowego filmu Jerzego Skolimowskiego. Gra tam jedną z głównych ról. Uczy się języków obcych. „Marzę o karierze zagranicznej”, wyjawia.

Marta Ścisłowicz - 30 lat

Doktor Magdalena Żelichowska z „Lekarzy” i energiczna prawniczka z „Linii życia”. Wielokrotnie nagradzana za rolę carycy Katarzyny w kieleckim teatrze. Skończyła szkołę aktorską we Wrocławiu. Przez pięć lat była związana z teatrem w Bydgoszczy. Zrezygnowała z etatu i, jak mówi, otworzyły się przed nią nowe możliwości. Wiosną zobaczymy ją w serialu „Strażacy” Macieja Dejczera. Bierze, co przyniesie jej los, i stara się to jak najlepiej wykorzystać. Ostatnio była to rola w filmie „Bogowie”.

Marta Dąbrowska - 29 lat

Na stałe w obsadzie seriali „Na dobre i na złe” i „Komisarz Aleks”. Uwielbia Danutę Szaflarską, bo dzięki jej roli w filmie „Skarb” postanowiła, że zostanie aktorką. Jest absolwentką szkoły teatralnej w Warszawie. Gra w stołecznym Teatrze Polskim. Ma na koncie role u Katarzyny Jungowskiej i Jerzego Skolimowskiego. Jesienią zaczyna zdjęcia do kostiumowego filmu „Żółty płaszcz” – o Stanisławie Przybyszewskim.

Natalia Klimas - 32 lata

Znamy ją z seriali „Sama słodycz”, „Przyjaciółki” i „2XL”. Debiutowała w amerykańskim filmie „Słyszeliście o Morganach?”. Studiowała w The William Esper Studio i w The Lee Strasberg Theatre and Film Institute w Nowym Jorku. Ostatnio zagrała epizod w filmie „Bogowie”. Chciałaby dostać główną rolę w sztuce „Hedda Gabler” Ibsena. I by jakiś reżyser obsadził ją w kontrze do jej warunków zewnętrznych. Natalia Klimas jest absolwentką dwóch renomowanych uczelni artystycznych w Nowym Jorku.

Julia Pogrebińska - 30 lat

Gra w „Prawie Agaty” i „Pierwszej miłości”, a od niedawna w serialu „Wataha” na HBO. Debiut – rola Ester w filmie „W ukryciu” Jana Kidawy-Błońskiego. Skończyła kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, uczyła się na PWST w Krakowie. Ma trzy marzenia. Zmierzyć się z klasyką literatury rosyjskiej, na przykład postacią Anny Kareniny. Zagrać u Iwana Wyrypajewa. A prywatnie stworzyć dom pełen kochających się ludzi.

Olga Kalicka - 21 lat

„Plebania”, „Rodzinka.pl”, „Prawo Agaty” – to ostatnio. A gdy miała 11 lat, grała w serialu „Niania”. I zakochała się w pracy na planie. Studiuje na drugim roku Akademii Teatralnej w Warszawie. Do Teatru Rampa wraca właśnie musical „W cieniu” z nią w roli Księżniczki. Uwielbia Meryl Streep, ale chciałaby zagrać z Emmą Watson.

Aleksandra Hamkało - 26 lat

Jej serialowa Basia, przyszły pediatra z serialu „Lekarze”, jest niezdecydowana i w pracy, i w miłości. Inaczej niż Aleksandra – szczęśliwa żona i urodzona aktorka. Zaczynała jako trzylatka w reklamie Totolotka. Za swój prawdziwy debiut uważa główną rolę w filmie „Big Love”. Skończyła szkołę aktorską we Wrocławiu. Jej idolki to Monica Bellucci i Monica Vitti. Marzy o… „Niech mnie los zaskoczy”, mówi.

Emilia Komarnicka - 29 lat

Gra w megapopularnych serialach – „Na dobre i na złe” i „Ranczo”. A także w teatrach Ateneum i Syrena. Absolwentka łódzkiej Filmówki. Nie ukrywa, że rola życia jeszcze przed nią. Wzór do naśladowania? „Nie mam idoli, ale codziennie spotykam ludzi, którzy są dla mnie inspiracją”, mówi. Chciałaby pracować z Quentinem Tarantino. Nie lubi się zwierzać, ale zdradza, że jest szczęśliwa.

Katarzyna Zawadzka (po prawej) - 30 lat

W „Prawie Agaty” jest Anielą, dziewczyną, dla której nie ma rzeczy niemożliwych. Po ukończeniu krakowskiej szkoły teatralnej zadebiutowała w obrazie „W imieniu diabła” u samej Barbary Sass. Ważna rola? Żony Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w filmie „Baczyński”. Marzy, by grać postaci nieoczywiste i wielowymiarowe. Na zdjęciu z Katarzyną Dąbrowską.

Reklama

Kasia Warnke - 37 lat

Znamy ją z serialu „Lekarze”, a oglądać możemy też na deskach TR Warszawa. Debiutowała rolą Anusi w „Szkole żon” Moliera – tak jak Helena Modrzejewska i Isabelle Adjani! Skończyła szkołę teatralną w Krakowie i historię sztuki w Warszawie. Kolejna rola? W thrillerze Konrada Aksinowicza. Marzy, by zagrać dziewczynę Bonda. „Bo inteligencja kobiet Bonda jest warunkiem ich atrakcyjności, a piękne ciało to tylko punkt wyjścia”, mówi.