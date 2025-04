Podczas sobotniej gali Mistrzów Sportu poznaliśmy najlepszych sportowców 2016 roku. Pierwsze miejsce powędrowało do Anity Włodarczyk – lekkoatletki i rekordzistki świata w rzucie młotem. Drugie miejsce zajął Robert Lewandowski – kapitan polskiej reprezentacji w piłce nożnej. Trzecie miejsce dla Piotra Małachowskiego - srebrnego medalisty w rzucie dyskiem na igrzyskach w Rio.

Nie zabrakło słów wzruszenia, pięknych podziękowań i wspaniałych kreacji.

Nas szczególni zachwyciła elegancka stylizacja Anity Włodarczyk. Przepiękna czerwona suknia wyglądała po prostu rewelacyjnie. Mistrzyni, odbierając nagrodę, podziękowała kibicom i rodzinie.

Tyle lat czekałam na tego czempiona, po raz pierwszy go wygrałam. Dziękuję wszystkim kibicom, którzy oddali na mnie głosy. Gdyby nie kibice, to bym nie wygrała. Dziękuję również trenerowi. Za to, że tak wspaniale potrafił mnie przygotować do najważniejsze imprezy w roku. Tworzymy super duet pod względem sportowym, prywatnym też. Trener zawsze powtarza, że tworzymy takie małżeństwo bez konsumpcji. Rok temu, stojąc tu powiedziałam, że podczas 81. plebiscytu miałam rekord 81.08 i ze podczas gali 82. będę miała z przodu 82 metry. Tak się stało, nie wiem, co stanie się w kolejnym roku.

- Anita Włodarczyk