W zeszłym tygodniu w Nowym Jorku odbyła się wielka charytatywna MET Gala 2014, na której pojawiły się największe gwiazdy światowego show-biznesu. Impreza przebiegła w miłej atmosferze, jednak wczoraj wybuchł wielki skandal z siostrą Beyonce w roli głównej. Zagraniczny portal TMZ.com dotarł do video z afterparty imprezy, gdzie Solange Knowles rzuca się na jej męża - Jaya-Z!

Na szokującym nagraniu widać jak wokalistka aż trzy razy uderza rapera oraz kopie go i choć próbuje ją uspokoić ochrona, ona wyrywa się i próbuje raz jeszcze zaatakować muzyka. Widać także Beyonce, która nie zwraca uwagi na bójkę, poprawiając sobie w tym czasie sukienkę. Po całej akcji Solange wraz z siostrą wsiadły wspólnie do jednego auta, Jay-Z odjechał zaś innym samochodem. Do dziś rzecznicy prasowi gwiazd nie chcą komentować tej kontrowersyjnej sprawy.

Co tam mogło się wydarzyć?

