Świat zamarł na wieść, że jedyna córka Whitney Houston walczy o życie. Po długim leczeniu, 26 lipca zmarła córka Whitney Houston.

Bobbi Kristina Brown była tylko z pozoru córką gwiazdy - jej zdjęcia na Instagramie dowodzą, że była zwykłą młodą dziewczyną, której los odebrał ukochaną mamę. Bobbi Kristina Brown została odłączona od respiratora w dniu 3. rocznicy śmierci Whitney Houston. Po tym czasie pojawiły się doniesienia o tym, że Bobbi Kristina Brown wybudziła się ze śpiączki.

Córka Whitney Houston nie żyje

Była jedynym dzieckiem piosenkarki i dziedziczką wieolomilionowej fortuny.

Od lat związana była z Nickiem Gordonem, lecz media donoszą, że para nie sformalizowała nigdy swojego związku i błędnie określano ich małżeństwem. Na portalach społecznościowych udostępniane jest oświadczenie i podziękowanie za wsparcie rodziny:

Bobbi Kristina Brown w końcu znalazła się w ramionach Boga. Chcemy podziękować wszystkim za ogromną miłość i wsparcie w ostatnich miesiącach.

22-letnia Bobbi Kristina od kilku miesięcy była w śpiączce spowodowanej nieodwracalnym uszkodzeniem mózgu.

Przypominamy: tragedia rodziny Whitney Houston

Bobbi Kristina Brown była pełna życia i energii do czasu, kiedy to zostala osierocona przez matkę.

Jej ojciec, Bobbi Brown, z którym Whitney Houston rozwiodła się w 2006 roku, do samego końca walczył o życie córki, odwlekając decyzję od odłączenia jej od aparatury.

Jaka była córka Whitney Houston? Zobaczcie galerię.

