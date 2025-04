Czy powinowactw oz rodziną królewską wymusza na Pippie Middleton tak absurdalne wymagania co do własnego wesela? Siostra księżnej Kate popisuje się wybitną kreatywnością w kwestii swojego ślubu i wesela. To, że będzie kosztował majątek, na nikim nie robi wrażenia, ale...

Ślub Pippy Middleton będzie wydarzeniem roku

Siostrze księżnej zależy na show z prawdziwego zdarzenia? Ślub Pippy nie mógł być zwykłą ceremonią i młodsza siostra księżnej co i rusz wpada na pomysły dotyczące przyjęcia. Niestety, nie wszystkie są udane. A może nawet żaden.

"No ring, no bring"

Jednym z najbardziej zaskakujących wymogów dotyczących gości, jest zasada "no ring, no bring". Oznacza ona, że z osobą towarzyszącą można przyjść tylko, jeśli jest ona żoną/mężem lub narzeczoną/narzeczonym. Jest jeden wyjątek: przyszła pani Matthews zrobiła go tylko dla dziewczyny księcia Harry'ego, Meghan Markle.

Ta sztywna zasada została wprowadzona z powodu nadmiernej liczby gości: Pippa Middleton i biznesmen James Matthews wezmą ślub 20 maja w Kościele Świętego Marka w Englefield, a zaproszonych jest tak dużo, że 30 z nich obejrzy ceremonię na telebimie, przed progiem kościoła.

Pierścionek zaręczynowy Pippy jest ogromny!

Tylko w dwóch kreacjach

Zasadą numer dwa, jest dostosowanie swojego outfitu do ceremonii i wesela. Każdy z gości ma obowiązek posiadania dwóch strojów na ten dzień - donosi "Daily Mail". O ile zabranie ze sobą stroju na zmianę jest częstą praktyką, o tyle mało kto słyszał, by był on warunkiem koniecznym.

Kosztowna zmiana stanu cywilnego

Według brytyjskich szacunków, ceremonia i przyjęcie pochłoną gigantyczną kwotę. Koszt ślubu Pippy Middleton oscyluje wokół 250 tysięcy funtów. Portal Bridebook dokładnie określił, na co Pippa Middleton wyda pieniądze. Jeśli wierzyć ich informacjom, można mówić o sporych wydatkach:

Catering - 70 tys. funtów.

Luksusowy namiot - 65 tys. funtów. Goście zostaną przywitani w jej domu, a przed nim stanie wielki, luksusowy namiot.

Obrączki - 20 tys. funtów

Napoje - 17 tys. funtów.

Suknia ślubna - 10 tys. funtów.

Kwiaty - 16 tys. funtów.

Fotograf - 3,5 tys. funtów.

Kamerzysta - 4 tys. funtów.

muzyka 6 tys. funtów.

W budżecie pary młodej znalazło się również miejsce na wydatki związane z zakwaterowaniem, przejazdami, strojami dla druhen czy dekoracją i oprawą. Ślub i wesele Pippy Middleton to ponadprzeciętnie kosztowna impreza.

