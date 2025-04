Ostatnie miesiące nie są łaskawe dla rodziny królewskiej. Najpierw głośnym echem odbiła się decyzja Harry'ego i Meghan o rezygnacji z pełnienia obowiązków członków rodziny królewskiej. Do niedawna był to jeszcze książę Sussexu, teraz każe się nazywać "po prostu Harrym".

Wizerunku royal family z pewnością nie pomogły naprawić ostatnie wyczyny jego brata, księcia Williama. Podczas swojego trzydniowego pobytu w Irlandii pozwolił sobie powiedzieć o kilka słów za dużo o wirusie, który na całym świecie zbiera ostatnio krwawe żniwo.

Istnieją tematy, z którym się po prostu nie żartuje. Tym bardziej publicznie i tym bardziej, gdy jest się przyszłym królem Wielkiej Brytanii. Jak jednak widać, książę na chwilę zapomniał o konwenansach, czym naraził się mocno opinii publicznej. Zasłużenie?

Książę William w rozmowie z ratownikiem medycznym pogotowia powiedział:

Zapytał go też, czy nie uważa, że ten cały koronawirus nie jest tylko błahym problemem rozdmuchanym do granic możliwości przez media. Przypominamy: prawie 100 tysięcy potwierdzonym zarażeń i ponad 3 tysiące zgonów - czy oby na pewno to taka błaha sprawa?

Przyszły król nie poprzestał jednak tylko na tym. Zażartował też, że on i jego małżonka, księżna Kate, również roznoszą koronawirusa. Starają się mieć to pod kontrolą, ale gdyby musieli się opamiętać, czekają na taką informację. Po tych słowach brytyjskiego Twittera opanowały wpisy z tagiem #crownavirus.

Just the future king joking about a virus that has killed thousands. Nothing to see here... #crownavirus

‘Prince William jokes he and Kate are 'spreading' coronavirus’ - Sky Newshttps://t.co/y3yEjDVjJc

— Jessica Hubbard (@jhjourno) March 4, 2020