W zeszłą sobotę, 8 lipca, odbył się ślub i przyjęcie weselne w pięknej sali "Miętowe wzgórza" pod Warszawą. Wśród gości można było zobaczyć między innymi Macieja Musiała czy Rafała Maseraka. Najwięcej emocji wywołała jednak obecność Ani i Roberta Lewandowskich.

Weekendowe weselne zdjęcia Lewandowskich prędko zyskały na popularności dzięki zjawiskowej kreacji Anny Lewandowskiej i... Klary. Jednak sprytni obserwatorzy dostrzegli, że na weselu bawiła się także siostra Roberta, Milena Lewandowska-Miros. I też wyglądała pięknie, i też w żółci. Która stylizacja bardziej się wam podoba?

Trenerka zaprezentowała figurę w żółtej sukience maxi z głębokim rozporkiem która momentalnie stała się jedną z najbardziej pożądanych kreacji w internecie. To kreacja polskiej marki Just Paul, jednak w tym momencie nie znajdziecie jej w butiku online. Czy trafi do sprzedaży? Sesja wizerunkowa już jest, więc możliwe, że to kwestia czasu.

Z kolei Milena Lewandowska-Miros postawiła na rozbieloną żółć i dopasowaną suknię podkreślającą kształty. Pod zdjęciem również pojawiły się zachwyty nad jej stylizacją. I niestety - kąśliwe porównania pod adresem Anny Lewandowskiej, które są bezzasadne.

Sukienka Mileny z odsłoniętymi ramionami to kreacja uszyta przez Violę Piekut. Trzeba przyznać, że wyglądała bardzo wdzięcznie!

Którą sukienkę chciałybyście mieć w swojej szafie?