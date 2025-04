Siostra przedwcześnie zmarłej Anny Przybylskiej, Agnieszka Kubera, opublikowała fotografię, która nigdy nie trafiła do mediów. Jest absolutnie urocza i chwytająca za serce.

Reklama

„Wspomnienie jest formą spotkania”

05.10.2014 do mediów trafiła informacja o przegranej walce Anny Przybylskiej z rakiem trzustki. Długo ukrywała swoją batalię z chorobą, rodzina wspierała ją całym sercem i z całej Polski napływały słowa otuchy i wsparcia. Co roku od 6 lat wspominamy tę piękną i utalentowaną aktorkę, która odeszła w wieku zaledwie 35 lat - jej rodzina, w tym Oliwia Bieniuk w ostatnim wywiadzie dla Vivy! czy siostra, Agnieszka, regularnie wspominają Annę Przybylską w swoich social mediach. To zdjęcie nie było publikowane nigdy wcześniej:

Pod postem pojawiło się wiele komentarzy od fanów.

Sześć lat, a jakby wczoraj... Na zawsze.

Pamiętam i wspominam.

Piękna Anna.

Anulka...

Na archiwalnym zdjęciu doskonale widać, jaką osobą była Anna Przybylska: ciepłą, oddaną, rodzinną, pozytywną. Fotka jest czarno-biała, a aktorka trzyma w buzi smoczek i chętnie pozuje w kierunku obiektywu aparatu.

Przybylska emanowała dobrą energią, nie bała się porażek i walki. Liczba zniczy na jej grobie to świadectwo tego, w jak wielu sercach wciąż żyje wspomnienie o niej. Niesamowicie empatyczna i utalentowana: z pewnością rozwinęłaby skrzydła kariery jeszcze szerzej - teraz media przyglądają się Oliwii Bieniuk i jej postępom w samorozwoju. Bezsprzecznie jest piękna jak mama - i coraz bardziej do niej podobna.

Reklama

Więcej: Oliwia Bieniuk wspomina mamę: „Tak bardzo chciałabym powiedzieć, jak bardzo cię kocham”Dorota Gardias zarażona koronawirusem przebywa w szpitalu - jak się czuje?