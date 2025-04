To już niemal końcówka 3. edycji „Hotelu Paradise”. Przed nami jeszcze tylko kilka odcinków, zanim dotrzemy do finału. Z każdą kolejną chwilą w hotelu robi się coraz goręcej i nie brakuje spisków oraz intryg. Na ostatnim rajskim rozdaniu doszło do ogromnego zwrotu akcji, kiedy powracająca z „czyśćca” Ola wyeliminowała jedną z najsilniejszych zawodniczek, czyli Bogusię.

Bogusia, na którą koledzy z programu mówią Bibi, była w parze z Simonem. Między nimi pojawiło się prawdziwe uczucie i oboje otwarcie wyznali sobie miłość. Zadeklarowali też, że po programie chcą kontynuować swój związek.

Czy Simon ma żal do Oli za wyeliminowanie Bibi?

Simon zdradził, czy ma żal do Oli za wyeliminowanie Bogusi na ostatniej prostej. W programie mówił bowiem otwarcie, że jest na nią zły.

Byłem w szoku. Byłem na nią wkurzony, ale rozumiałem, czemu to zrobiła. Trochę się na nas zemściła, chciała też namieszać - przyznał Simon

Za co ta zemsta? W poprzednich odcinkach to właśnie Simon i Bibi wytypowali Olę jako jedno z najsłabszych ogniw i tym samym przyczynili się do wyeliminowania jej z programu. Najwyraźniej karma postanowiła zatoczyć krąg i Ola zdecydowała się odegrać za dawne urazy. Czy z Simonem dotrze do finału? Na to musimy poczekać.

