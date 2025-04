Dużą zaletą Shakiry jest jej dystans do siebie i poczucie humoru. Piosenkarka nie stroni od odważnych sesji w imię wyższych celów, nie wstydzi się pokazywać bez makijażu. Potrafi też nas zaskoczyć! Ostatnio umieściła na swoim profilu zdjęcie z dzieciństwa.

Niektóre gwiazdy strzegą swoich zdjęć z młodzieńczych lat jak niepodległości, bo nie chcą by zachwiały one ich pozycję i wizerunek. Mało kto decyduje się dobrowolnie na czasem przykre komentarze czy docinki. W tym jednak przypadku nie możemy mówić o nieprzemyślanej decyzji udostępnienia zdjęcia z prywatnego zbioru. Dlaczego? Jak Shakira wyglądała w dzieciństwie? Zobaczcie fotkę!

Trudno doszukać się podobieństw, prawda? Wokalistka bardzo się zmieniła. Umieściła fotografię, na której jako kilkuletnia dziewczynka i uczennica uśmiecha się do fotografa.

Dla wyższych celów

Podpis wskazuje na jedno - to kolejna próba zachęcenia fanów i wykorzystania swojej siły oddziaływania na nich do szczytnych celów, w tym przypadku do podpisania petycji i wspierania rozwoju szkolnictwa i edukacji kobiet na całym świecie. Piosenkarka w ten sposób solidaryzuje się z kobietami i dziewczętami, które nie mają możliwości spełniania swoich marzeń o przywileju uczęszczania do szkoły, nie mówiąc nawet o karierze naukowej. Shakira, to obok Angeliny Jolie czy Drew Barrymore, jedna z najaktywniejszych gwiazd działających w obszarze wspierania akcji humanitarnych i społecznych.

