Jak podaje GUS, w 2015 roku 1027 dziewczynek w wieku 13-16 lat zostało matkami. Być może niektórych to nie mierzi, ale wiele z nas odczuwa potrzebę mówienia o seksie w sposób prosty i skuteczny. Anja Rubik wpadła na pomysł kampania sexed.pl, by dotrzeć do ludzi, którzy nie rozmawiają o seksie, bo myślą, że wystarczy „to robić”.

Sexed.pl - akcja polegająca na edukacji seksualnej przez znane osoby

#SEXEDPL to najnowsza kampania modelki i od niedawna aktywistki Anji Rubik, która od ponad roku angażuje się w poprawę bytu Polek. Światło dziennie ujrzał teaser, zapowiedź kampanii, a w niej wystąpili m.in. Maffashion, Robert Biedroń czy Maciej Stuhr.

Premiera zaplanowana jest na 28 października, co dokładnie nas czeka pod szyldem #sexedpl? Będą to krótkie, 60-sekundowe filmiki mają na celu zwrócenie uwagi na potrzebę edukacji seksualnej w polskich domach oraz szkołach.

Chcę, żeby wszyscy zrozumieli, że i kobiety, i mężczyźni są istotami seksualnymi. Że seks to odpowiedzialność za siebie i za drugą osobę - podkreśla Rubik, inicjatorka akcji.

W klipach zobaczymy także Małgorzatę Szumowską, Dorotę Masłowską, czy Magdalenę Cielecką. Każdy z występujących będzie poruszał konkretną kwestię związaną z życiem seksualnym. Będą to tematy tabu, często wstydliwe, o których warto i trzeba rozmawiać. Poruszą wątki związane z masturbacją, antykoncepcją, pierwszą wizyta u ginekologa czy aborcją. Patronat nad kampanią objęła grupa Dziewuchy Dziewuchom.

Wybrałam grupę powszechnie znanych w Polsce osób, zarówno kobiet, jak i mężczyzn, wywodzących się ze świata sztuki, muzyki, filmu oraz mody z prośbą o wzięcie udziału w projekcie i szerzeniu wiedzy na temat edukacji seksualnej - Anja Rubik.

A czy wy rozmawiacie z partnerami o seksie? Mówicie dzieciom o antykoncepcji? Śledźcie akcję #sexedpl!

