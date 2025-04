Jakie seriale lubimy oglądać? Na jakie czekamy w 2015 roku? Przedstawiamy wam galerię gwiazd, które już dobrze znacie oraz tych, które zobaczymy po raz pierwszy zobaczymy na małym ekranie już wiosną.

Okazuje się, że chętnie przypatrujemy się losom postaci związanych z branżą medyczną - lekarzy i pielęgniarek, jak również prawników, policjantów czy... kleru.

Jak już wcześniej przedstawiałyśmy, dużą popularnością cieszą się seriale "Ojciec Mateusz", "Przyjaciółki", "Prawo Agaty".

Co nowego, co starego?

TVP 2 pracuje także nad serialem wojennym "Orzeł".

To produkcja o dziejach załogi okrętu ORP "Orzeł" podczas II wojny światowej.

Serial zajmie miejsce "Czasu honoru", który po siedmiu sezonach zostanie zdjęty z anteny.

Z kolei TVP1 obiecuje nam doskonałą rozrywkę z produkcją "Strażacy", a w nich grający m.in. Maciej Zakościelny, Weronika Rosati, Marta Ścisłowicz.

Również telewizja Polsat szykuje dla nas coś nowego: serial "Powiedz tak" to opowieść o dwudziestolatkach zaczynających życie na własny rachunek.

Konfrontacja z rzeczywistością bywa bolesna, ale nie tylko - czasem też bardzo zabawna!

Kiepski los czeka "Lekarzy", którzy nie zawitają już na antenie TVN.

Jednakże z pewnością możemy się spodziewać kolejnego sezonu "Prawa Agaty".

Seriale zagraniczne - będzie co oglądać?

Z pewnością! Już niebawem, 14.02 powitamy 3. sezon "House of Cards" z genialnym Kevinem Spacey, a w kwietniu wiele z nas zasiądzie przed telewizorami, by chłonąć 5. sezon "Gry o Tron.

Ale to nie koniec niespodzianek - obejrzyjcie galerię!

