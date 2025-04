Sarah Jessica Parker należy do grona tych aktorek, po ktorych nie widać upływu czasu. Gwiazda "Seksu w wielkim mieście" jest szczęśliwą mamą 1-letnia Jamesa i bliźniaczek Marion i Tabith, które właśnie poszły do szkoły.

Pierwszy dzień w szkole to wielkie wydarzenie w życiu dzieci i ich rodziców. Sarah Jessica Parker odprowadziła swoje 2 córki z uśmiechem na ustach. Robiła im także pamiątkowe zdjęcia! Aktorce towarzyszyła również niania dziewczynek. Widać, że pierwszy dzień w szkole był dla nich pełen radości!

Sarah Jessica Parker w codziennej stylizacji

Mało kto poznałby fashionistkę Carrie Bradshaw na ulicy! Daleko jej do miłośniczki szpilek i finezyjnych kreacji. Aktorka za rolę w "Seksie w wielkim mieście" otrzymala liczne nagrody, m.in. dwukrotnie Złotego Globa, nagrodę Stowarzyszenia Aktorów Amerykańskich, dwukrotnie nominację do nagrody Emmy oraz dwukrotnie nominację do American Comedy Award.

Aktorka odprowadziła córki do szkoły w przeciętnej sukience maxi i nie wyróżniała się z tłumu. 50-latce niczego nie brakuje! Brak makijażu możemy uznać za atut, prawda?

PS Córki Sary Jessiki Parker są absolutnie urocze, zobaczcie!

