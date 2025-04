Koronawirus osiągnął status pandemii. Liczba zachorowań na świecie rośnie bardzo szybko. Wśród zakażonych są już gwiazdy i politycy. Również Sara Boruc boi się, że zachorowała na COVID-19.

Jedna z najpopularniejszych polskich WAG-s opowiedziała o swoich przypuszczeniach na InstaStory. Boruc odczuwa wszystkie objawy zakażenia koronawirusem, jednak nie ma możliwości wykonania testów, by potwierdzić swoje obawy.

Gwiazda zgłosiła swój stan zdrowia odpowiednim służbom, jednak nie uzyskała odpowiedniej pomocy. Zarówno w Polsce, jak i w Anglii, w której mieszka na co dzień, nikt nie potraktował jej obaw poważnie. Boruc opowiedziała fanom, że czuła się zbywana przez lekarzy.

Miałam duszności, miałam kaszel, miałam katar, wszystko jak opisują. Natomiast jak poszłam się zbadać w Polsce, to pytali się, czy podróżowałam do krajów wysokiego ryzyka, czy miałam kontakt z takimi osobami, a ja nie podróżowałam w te kraje, ani nie miałam kontaktu z takimi ludźmi, więc nie kwalifikuję się do testu. Podobnie jest w Anglii. Wróciłam do Anglii i zadzwoniłam na numer, na który się dzwoni, okazało się, że to automatyczny twór totalnie, odpowiadasz na pytania, wciskasz guziki, jeśli nie byłeś w tych krajach i nie miałeś styczności z ludźmi, którzy byli, to nie kwalifikujesz się do testu

- powiedziała WAG na Instagramie