Sandra Kubicka wyznała, jak wyglądało jej pierwsze spotkanie z Tomaszem Karolakiem. Modelka i aktorka podkreśliła, że współpraca ze sławnym aktorem była dla niej z początku stresująca.

Reklama

Gwiazda miała okazję zagrać w nowym filmie „The End”, gdzie występuje nie tylko u boku Karolaka, ale także Aleksandry Popławskiej. Teraz zdradziła, jak wyglądało wejście na plan dla osoby niezwiązanej wcześniej aktorstwem.

Kubicka o Karolaku: „Byłam przerażona, cała się telepałam”

Modelka, która zasłynęła w Polsce po pojawieniu się w katalogu Victoria's Secret, opowiedziała o początkach swojej pracy jako aktorki i kontaktach z kolegami z planu. Wśród nich, najwięcej pozytywnych wspomnień zgromadziła właśnie z Karolakiem.

– Jak poznałam Tomka, byłam przerażona i się cała telepałam. Powiedziałam: „Panie Tomku, jestem pana ogromną fanką”, a on do mnie „Weź przestań, chodź tu, grasz moją dziewczynę”. I tak, jak to oglądałam we wszystkich filmach, to właśnie taki on jest – opowiedziała Kubicka.

Gwiazda wyznała także, że Karolak przyjął ją do grona kolegów z planu i sprawił, że od razu poczuła się tam jak w domu. Podkreślił także, że pomimo braku wykształcenia aktorskiego, Kubicka nie powinna się czuć gorsza ani ulegać krytyce.

– Pamiętam sytuację na lanczu, kiedy wszystkie gwiazdy usiadły razem, a ja siedziałam sama. On przyszedł i powiedział: „Siedzę z tobą. Wszyscy cię w Polsce znienawidzą, że grasz w filmie bez szkoły teatralnej, ale wiesz co? Miej to gdzieś” – wyznała aktorka.

Kubicka przyznała, że granie u boku takich aktorów było dla niej wielką lekcją i nie zamierza porzucać aktorstwa, a wręcz angażuje się w kolejne projekty. Jak sama powiedziała, jest „człowiekiem-orkiestrą”.

– Chcę przeżyć swoje życie tak, żeby sobie kiedyś powiedzieć, że spróbowałam wszystkiego – skwitowała Sandra.

Reklama

Czytaj także:

13 lat temu podbiła serca Polaków występem w „Mam Talent”. Czym Klaudia Kulawik zajmuje się dzisiaj?

Krzysztof Gojdź dostanie własny program w USA? Chirurg plastyczny gwiazd przez lata robił karierę w TVN

Mąż Tamary Arciuch pomoże jej wygrać „Twoja twarz brzmi znajomo”? Zaskakująca odpowiedź aktorki