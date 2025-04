Od momentu pamiętnego konfliktu o szczeniaka, Joanna Opozda i Sandra Kubicka zerwały ze sobą kontakt. Aktorka miała wtedy podarować koleżance pieska, dla którego szukała domu. Jak się okazało, Kubicka wkrótce pozbyła się zwierzaka i oddała go innej osobie. O całej sprawie nie poinformowała koleżanki, a także nie chciała podać jej kontaktu do obecnego właściciela. Konflikt i wymiana argumentów miały miejsce w mediach społecznościowych.

Jak się okazuje, od tamtego czasu, panie nadal się ze sobą nie kontaktują.

Sandra Kubicka o ślubie Joanny Opozdy

Zapytana o ślub Opozdy i Królikowskiego Kubicka podkreśliła, że życzy parze jak najlepiej.

Szczęście to jedyne, czego w życiu potrzebujemy. Serdecznie jej tego życzę i wytrwałości i zrozumienia innego człowieka. Nie będę hejtować, bo ja Antka bardzo lubię — powiedziała modelka.

Podkreśliła, że jej znajomość z aktorem sięga jeszcze czasów, zanim związał się z jej byłą koleżanką. Zapytana jednak o jej obecne relacje z Opozdą, jasno dała do zrozumienia, że nie uległy one żadnej poprawie.

Konflikt Opozdy i Kubickiej

Nie widziałam jej od tamtej pory. Zrobiła kolejny chamski atak w moją stronę. Ktoś tak chce żyć, potrzebuje atencji, to tak jest. Ja się nie wtrącam. Ja wybaczam, ale nie zapominam — podsumowała dramatycznie Kubicka.

O czym mowa? Wspomniane dwa tygodnie temu, Opozda skomentowała na Instagramie zdjęcie nowej dziewczyny byłego narzeczonego Kubickiej. Aktorka napisała modelce: „No Ty to byłabyś aniołkiem Victoria's Secret”.

Choć uwaga nie musiała wcale być złośliwa, internauci natychmiast dopatrzyli się porównania do Kubickiej, która sama wystąpiła w katalogu popularnej marki bieliźniarskiej. Niedawno Kubicka podkreśliła jednak, że nigdy nie była aniołkiem Victoria's Secret...

Obrońcy modelki natychmiast zareagowali i wystosowali do Opozdy nieprzyjemne komentarze uderzające nie tylko w nią, ale również w kochliwość zarzucaną jej (obecnie już) mężowi.

- Może zaczniemy ciebie porównywać do wszystkich eks twojego narzeczonego? Trochę by to zajęło... - brzmiał komentarz jednego z internautów.

Po czyjej stronie jesteście?

