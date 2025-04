Każda z nas chce wyglądać perfekcyjnie, a niekiedy porównujemy się do gwiazd sądząc, że powinnyśmy się do nich upodabniać. Słusznie? Otóż nie! One też mają kompleksy, a gdy przyjrzymy się im dokładniej, wcale nie sią takie idealne!

Wzrost, waga, rozmiar...

Ile naprawdę ważą gwiazdy, ile mają wzrostu i jaki rozmiar ubrań noszą? Interesuje to nas od zawsze. Jesteśmy po prostu kobietami. Jak często wchodzisz na wagę, sięgasz po centymetr lub sprawdzasz, czy nie zmieścisz się przypadkiem w o rozmiar mniejszą sukienkę? A może uważasz, że gwiazdy są wysokie niczym modelki i lekkie jak piórka? Każda z kobiet w naszej galerii prezentuje odmienny typ urody, niektóre mają tendencje do tycia, a inne... nie mogą poradzić sobie z filigranową, a niekiedy nawet kościstą figurą. Słowem - mają takie same problemy jak my.

Gwiazda idealna? Nie ma takiej!

Która z gwiazd może poszczycić się zachwycającymi proporcjami, a która ukrywała biust jako nastolatka? Czy jest taka, ktora może poszczycić się idealną figurą, nie zwracając uwagi na swoją wagę? W naszym zestawieniu znalazły się hollywoodzkie chudzinki, "nieperfekcyjne" modelki, krągłe aktorki i młode mamy. To one są dowodem na to, że jeden ideał piękna nie istnieje. Która aktorka jest dla ciebie wzorem do naśladowania, może z którąś się utożsamiasz? Mila Kunis, Keira Knightley, czy Beyonce zdradziły sekrety swojego wyglądu. Możesz być zaskoczona, kiedy dowiesz się prawdy o tym, ile mają wzrostu, ile ważą oraz jakie rozmiary noszą znane gwiazdy.

