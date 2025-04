Roksana Węgiel wygrała Eurowizję! 13-latka z Polski zwyciężyła w dziecięcym konkursie piosenki, pokonując reprezentantów z 19 innych krajów. Polka porwała Mińsk piosenką „Anyone I Want to Be”. Czy jesteśmy świadkami narodzin gwiazdy światowego formatu?

Polka wygrała Eurowizję dla dzieci

Roksana Węgiel zwyciężyła w 16. Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci na podstawie ocen jurorów oraz głosowania widzów. Zdobyła 215 punktów. To pierwsze zwycięstwo Polski w historii konkursu. Nastolatka nie kryła wielkiego szczęścia z wygranej. Podziękowała telewidzom za wsparcie.

THANK U EUROPE, THANK U POLAND, DZIĘKUJĘ, DZIĘKUJĘ ZA WSZYSTKIE GŁOSY KOCHAM WAS - napisała Roksana Węgiel na Instagramie.

Nastolatka zebrała gratulacje z całej Europy. W Polsce pogratulowali jej m.in. prezydent Andrzej Duda, który wyraził dumę z osiągnięcia Roksany. Prezydenta ucieszył również fakt, że - zgodnie z zasadami konkursu - kolejna edycja odbędzie się w kraju zwyciężczyni, czyli w Polsce.

Roksana Węgiel wygrała Konkurs Eurowizji dla dzieci. W związku z tym w roku 2019 finał Konkursu Eurowizji dla dzieci będzie w Polsce. Droga Roksano, z całego serca Ci gratulujemy i dziękujemy!!! Pięknie reprezentowałaś Polskę w roku 100-lecia Odzyskania Niepodległości! Brawo!!! - napisał prezydent na Twitterze.

— Andrzej Duda (@AndrzejDuda) 25 listopada 2018

Gratulacje popłynęły od polskich gwiazd show-biznesu, m.in. Dody, Edyty Górniak, Michała Szpaka, Dawida Kwiatkowskiego i wiele innych znanych osób.

Kim jest Roksana Węgiel?

13-letnia Roksana Węgiel pochodzi z Jasła. Ma już na swoim koncie inne sukcesy. Wygrała polską edycję programu muzycznego talent show dla dzieci „The Voice Kids”, gdzie jej mentorką była Edyta Górniak, która nie kryła zachwytu nad utalentowaną nastolatką.

Wiele osób już teraz wróży Roksanie Węgiel wielką karierę na arenie międzynarodowej. Pojawiają się pierwsze porównania do gwiazd światowego formatu. Mówi się, że zdolna Polka może być... polską Arianą Grande, która również zaczęła karierę muzyczną bardzo wcześnie. Dziś jest jedną z największych gwiazd muzyki rozrywkowej, która cieszy się wielką popularnością również w Polsce.

Co ciekawe, Roksana Węgiel oprócz pasji do muzyki, ma również inne zainteresowania. Trenowała akrobatykę, judo i taniec, co z pewnością może pomóc jej w karierze w show-biznesie. Wiele wskazuje na to, że przed 13-latką wielka przyszłość. Z pewnością jeszcze o niej usłyszymy!

