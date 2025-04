Zmarł Roger Moore. Aktor pamiętany m.in. z roli Jamesa Bonda chorował na raka. O jego śmierci poinformowała rodzina w oficjalnym oświadczeniu. Zmarł w wieku 89 lat.

With the heaviest of hearts, we must share the awful news that our father, Sir Roger Moore, passed away today. We are all devastated. pic.twitter.com/6dhiA6dnVg

— Sir Roger Moore (@sirrogermoore) 23 maja 2017