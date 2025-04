Szczęśliwa rodzina jak z obrazka? Madonna ostatnio udostępniła zdjęcie 2 swoich dzieci, córki Lourdes i syna Rocco. Nastoletni syn, owoc związku artystki i Guya Ritchie, bardzo przypomina ojca. Co nie znaczy, że jest przystojny...

Madonna nigdy nie należała do grona gwiazd o klasycznej urodzie. Jej diastema, charakterystyczne rysy, atletyczna figura i nieobecny wzrok powodowały, że mężczyźni raczej stronili od jej towarzystwa i trudno jej było nawiązać szczere i trwałe relacje. Macierzyństwo miało to zmienić, a destrukcyjne wzorce z dzieciństwa - zatrzeć się. 57-letnia Madonna była dwukrotnie zamężna (z Seanem Pennem, a potem Guyem Ritchie). Artystka ma 4 dzieci. Dwójka młodszych została przysposobiona w Malawi w 2006 i 2009 roku. Dwoje starszych, których jest biologiczną matką, to urodzona w 1996 w USA Lourdes zwana Lolą i urodzony w Londynie w 2000 roku Rocco, są już nastolatkami. Jak wyglądają?

Syn Madonny ma już 15 lat

Córka piosenkarki ze związku z Carlosem Leonem, wyrosła na latynoską piękność, a w tym roku skończy 20 lat. Rocco Ritchie to wciąż nastolatek, ale zdecydowanie wyrósł już z pieluch. Ponoć jest buntownikiem i silnie broni swoich racji. Trudna młodzież? Madonna przegapiła kilka ważnych momentów w życiu swoich dzieci, bo nie od zawsze są tak zgraną rodziną, jak teraz. 2 rozwody, życie w nieustającej trasie koncertowej, w biegu, w błysku fleszy... Odbiło się to na relacjach matki-indywidualistki i dzieci z patchworkowej rodziny. Jak teraz wygląda Rocco? Naszym zdaniem nie jest zupełnie podobny do sławnej mamy i daleko mu do prezentowania się jak dżentelmen...

Gdyby tak zobaczyć go na ulicy w jednym z amerykańskich miast, mało kto wskazałby na niego palcem i ze zdecydowaniem w głosie stwierdził, że to syn TEJ Madonny. Trudno w nim dostrzec celebrycki potencjał, prawda?

