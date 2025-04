Taka wiadomość została dziś przekazana prasie. Odejście Roberta Kantereita z "Dzień Dobry TVN" zrodziło jednak nowe pytanie - kto go zastąpi. Odpowiedź jest prosta i... zaskakująca!

Anna Kalczyńska, która chwilowo została sama na pokładzie programu śniadaniowego "Dzień dobry TVN", jest najmłodszą dziennikarką tego pasma, jeśli chodzi o staż. Wcześniej Robert Kantereit wystęował na wizji z Jolantą Pieńkowską, którą władze TVN-u przeniosły do stacji TVN24 Biznes i Świat, co nazywano prześmiewczo "awansem". Prawda była taka, że Pieńkowska nie do końca była lubiana przez widzów, czego nie można powiedzieć o Robercie. Jaki jest powód jego "przeprowadzki" i kto go zastąpi? Odpowiedź brzmi: Jarosław Kuźniar!

Kantereit odchodzi z "Dzień Dobry TVN"

Stacja TVN ma na celu "wychodzić naprzeciw potrzebom obu stacji, a także ambicjom i planom rozwojowym obu dziennikarzy". Władze TVN umotywowały tę decyzję i skwitowały w kilku słowach:

Robert Kantereit jest świetnym dziennikarzem z dużym doświadczeniem newsowym i telewizyjnym. Obecność Roberta we "Wstajesz i Wiesz“ będzie szansą na wzmocnienie informacyjnego charakteru naszego programu. Cieszę się, że Jarek, zasili "DD TVN". Jest pełen inicjatywy wychodzącej już często poza obszar dziennikarstwa newsowego. Nowe miejsce na pewno będzie dla niego wyzwaniem, ale też szansą na rozwój w nowych obszarach.

Cieszycie się z takiej roszady?

