Robert Janowski w tym roku miał hucznie świętować 21-lecie prowadzenia teleturnieju "Jaka to melodia?". Przez dwie dekady potrzebował zastępstwa tylko... jeden raz (!) - ze względu na problemy zdrowotne.

Reklama

Co ciekawe, program cieszył się niesłabnącą popularnością. Każdy odcinek przyciągał przed ekrany około 2 miliony widzów, niejednokrotnie również przekraczając tę liczbę. Z pewnością dzieje się tak głównie ze względu na charyzmatycznego prowadzącego - chyba nikt nie wyobraża sobie "Jakiej to melodii?" bez Roberta Janowskiego, który nie tylko ucina sobie pogawędki z uczestnikami, ale również świetnie śpiewa, porywając do tańca publiczność zgromadzoną w studiu.

TVP nie wyemituje ostatnich odcinków z Robertem Janowskim

Janowski napisał na swoim profilu na Facebooku, że TVP nie wyemituje ostatnich 10 odcinków "Jaka to melodia". Z tego powodu prowadzący postanowił się pożegnać z fanami za pośrednictwem portalu społecznościowego.

Decyzja o odejściu Janowskiego zapadła po tym, gdy TVP zaproponowała zmiany w dotychczasowym formacie programu "Jaka to melodia". Janowski zmian tych nie zaakceptował.

Przypomnij sobie sesję Roberta Janowskiego dla "Vivy!"

Jakie są dalsze plany Roberta Janowskiego?

Jak się okazuje, rezygnacja z pracy w TVP wcale nie sprawi, że Robert Janowski zniknie z telewizjie. Poza prowadzeniem autorskiej audycji w Radiu Pogoda prezenter otrzymał również ofertę poprowadzenia nowego teleturnieju, który - jeśli wszystko się uda zrealizować - ruszy już na wiosnę!

Reklama

Czytaj więcej newsów z życia gwiazd