Za nami kolejna edycja Flesz Fashion Night! W tym roku impreza odbyła się 4 września w Warszawie. I jak co roku - była to jedno z najważniejszych wydarzeń sezonu! Impreza co roku przyciąga tłum gwiazd. Tradycją jest, że najwięksi polscy projektanci wybierają swoje muzy, dla których specjalnie na ten wieczór, szykują kreacje. Zobacz, jakie gwiazdy pojawiły się w tym roku! Nie zabrakło m.in. Dody, Katarzyny Warnke czy Agnieszki Woźniak-Starak. Oto relacja wideo z Flesz Fashion Night!

