REGULAMIN PLEBISCYTU "Inspirujące Polki"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Organizatorem plebiscytu pod nazwą "Inspirujące Polki" (dalej zwanego "Plebiscytem") jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiejska 19, 00-480 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000111462, numer NIP 526-00-12-586, kapitał zakładowy w całości wpłacony 2.311.320,00 zł (dalej zwana "Organizatorem").

1.2 Plebiscyt jest organizowany na zasadach określonych niniejszym regulaminem (dalej zwanym "Regulaminem") i zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

1.3 Regulamin Plebiscytu jest dostępny w siedzibie Organizatora i na stronie internetowej https://polki.pl/18urodziny.html.

1.4 Uczestnikiem Plebiscytu (zwanego dalej "Uczestnikiem") może być wyłącznie osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz posiadająca konto w serwisie www.polki.pl (dalej zwanego "Serwisem"), którego administratorem jest Organizator.

1.5 Organizator powoła trzyosobową komisję (zwaną dalej "Komisją"), w skład której wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora. Komisja zobowiązana będzie do pełnienia nadzoru nad przestrzeganiem postanowień Regulaminu przez uczestników i podejmowania innych czynności, wskazanych w Regulaminie. W razie braku porozumienia wszystkich członków Komisji, decyzje Komisji zapadają większością głosów.

2 ZAŁOŻENIA PLEBISCYTU

2.1. Plebiscyt będzie przeprowadzony na stronie internetowej Serwisu. Ogłoszenie o Plebiscycie ukaże się w Serwisie dnia 7.03.2019 r. pod adresem https://polki.pl/18urodziny.html.

2.2. Plebiscyt będzie trwał w dniach od 8.03.2019 r. do 30.04.2019 r. i tylko w tych dniach można oddać głos.

2.3 Rozwiązanie Plebiscytu zostanie ogłoszone w Serwisie pod adresem https://polki.pl/18urodziny.html. w terminie nie później niż do dnia 6.05.2019 r. poprzez zamieszczenie informacji, które z kandydatek nominowanych do tytułu Najbardziej Inspirującej Polki zdobyły najwięcej głosów, w każdej z kategorii.

3. ZASADY PROWADZENIA PLEBISCYTU

3.1. Organizator w ogłoszeniu o Plebiscycie, o którym mowa w pkt 2.1 powyżej, poda informacje o zasadach Plebiscytu oraz ramach czasowych Plebiscytu, jak również wskaże link do strony internetowej Organizatora, na której znajduje się Regulamin.

3.2. Plebiscyt polega na głosowaniu przez Uczestników za pośrednictwem Serwisu w celu wyboru najbardziej inspirującej Polki w każdej z sześciu kategorii, tj: Biznes, Moda i Styl, Uroda, Kuchnia, Podróże, Kultura . Poprzez oddawanie głosów Uczestnicy wskazują swoje preferencje.

3.3. Rodzaj, ilość kategorii oraz nominowane kandydatki objęte Plebiscytem wybiera Organizator. Uczestnik nie ma możliwości zaproponowania kandydatury, ani głosowania na kandydatki nieobjęte Plebiscytem.

3.4. Aby wziąć udział w Plebiscycie Uczestnik powinien:

I. zalogować się do Serwisu poprzez na posiadane w Serwisie konto Uczestnika;

II. oddać głos poprzez kliknięcie w przycisk "Głosuj"]na jedną z 3 nominowanych kandydatek, w każdej z sześciu kategorii, które zdaniem Uczestnika są najbardziej inspirujące w danej kategorii.

3.5. Jedna osoba może wziąć udział w Plebiscycie, tj. oddać głos poprzez kliknięcie w przycisk "Głosuj", raz dziennie , na jedną kandydatkę, w każdej z sześciu kategorii.

3.6. Po terminie wskazanym w ust. 2.2 powyżej, Komisja podliczy wszystkie głosy oddane w Plebiscycie przez Uczestników i wyłoni kandydatki, które otrzymały najwięcej głosów, każda w swojej kategorii. Wyłonione kandydatki otrzymają tytuł Inspirujących Polek.

4. DANE OSOBOWE, POLITYKA PRYWATNOŚCI

W celu przeprowadzenia Plebiscytu Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika w zakresie imienia i nazwiska oraz informacji o oddanym głosie: kandydatki, na którą Uczestnik oddał głos, dacie i godzinie oddania głosu, numerze IP, z którego oddano głos, a w przypadku złożenia reklamacji – również informacje podane w zgłoszeniu reklamacyjnym, treść reklamacji, informacje pozyskane w celu rozpatrzenia reklamacji i jej wynik.

Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia Plebiscytu i wyłonienia laureatek, rozpatrywania reklamacji oraz ewentualnie w celu obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Organizatora. Dane będą przetwarzane wyłącznie w postaci logów zapisywanych systemowo przez 1 rok od zakończenia realizacji Plebiscytu, chyba, że zajdzie potrzeba zabezpieczenia ich dla potrzeb postępowania, wówczas czas przetwarzania wobec tych wybranych danych osobowych może ulec wydłużeniu zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.

Organizator zapewnia odpowiednią ochronę przetwarzanych danych osobowych i w tym celu powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się bezpośrednio pod adresem: iodo@burdamedia.pl.

Dane nie będą ujawniane innym podmiotom. Dane będą przekazywane podwykonawcom Organizatora do ich przetwarzania w imieniu i na rzecz Organizatora, w celu i zakresie realizacji umowy wiążącej Organizatora z podwykonawcami, jeżeli dostęp podwykonawców do danych osobowych jest niezbędny, w szczególności innym spółkom z grupy Edipresse i innym firmom w zakresie obsługi administracyjnej, prawnej, doradczej, IT.

Każdej osobie fizycznej przysługują prawa przewidziane przez RODO:

prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych,

prawo żądania sprostowania danych,

prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),

prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2,

prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skorzystać z serwisu https://mojedane.edipresse.pl

Podanie danych osobowych jest niezbędne w celu zagłosowania w Plebiscycie.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu Uczestnicy powinni zgłaszać najpóźniej w terminie 45 dni od dnia rozwiązania Plebiscytu, tj. od rozwiązania Plebiscytu zgodnie z pkt 2.3 powyżej, za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres e-mail Organizatora: ..., lub w formie pisemnej na adres Organizatora Edipresse Polska S.A., 00-480 Warszawa, ul. Wiejska 19, z dopiskiem o treści: "Reklamacja – Plebiscyt "Inspirujące Polki".

5.2. Reklamacje pisemne należy wysłać listem poleconym. Decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres – w przypadku reklamacji w formie pisemnej, numer telefonu (dobrowolnie, jeżeli składający reklamację chce, aby Organizator mógł skontaktować się z nim w razie potrzeby również w formie telefonicznej celem skrócenia czasu rozpatrywania reklamacji), jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

5.4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję. Komisja będzie rozpatrywać reklamacje uczestników na podstawie Regulaminu. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

5.5. Osoba zgłaszająca reklamację otrzyma rozstrzygnięcie Komisji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail, z którego przesłała reklamację lub na piśmie na adres podany przez nią w reklamacji – w zależności od sposobu przesłania reklamacji do Organizatora.

5.6. Regulamin nie wyłącza ani nie ogranicza żadnych uprawnień konsumentów, które przysługują im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa przyznającym konsumentom określone uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.