W połowie października na kanale jednej z najpopularniejszych vlogerek w Polsce, czyli Red Lipstick Monster pojawił się film informujący, że ma koronawirusa. YouTuberka przyznała wówczas, że przechodzi infekcję bezobjawowo, co bardzo ją cieszy. Niestety, wygląda na to, że Ewa Głogowska-Kostoglu, ponownie zachorowała na COVID-19. Tym razem przechodzi go o wiele gorzej.

Reklama

Red Lipstick Monster drugi raz ma koronawirusa

Byłam osobą bezobjawową i miałam wykrytego koronawirusa. Jego stężenie było na tyle niewielkie, a odpowiedź mojego układu odpornościowego na tyle wystarczająca, że COVID-19 nie rozwinął się. Poziom moich przeciwciał był bardzo niski, na tyle niski, że nie zapewniał mi żadnej ochrony - tłumaczy Ewa w najnowszym video

Red Lipstick Monster zdradziła też, jak rozwijały się u niej objawy ponownego zakażenia wirusem. Na początku pojawiła się wysoka gorączka sięgająca nawet 40 stopni, duszący kaszel i dreszcze oraz ogromne zmęczenie. Niestety, COVID-19 odbija się też mocno na psychice vlogerki. Ma ataki paniki i silną dezorientację.

Postanowiłam to nagrywać dla osób, które z jakiegoś powodu cały czas nie wierzą w koronawirusa. Trochę mi w głowie huczało, bardzo trudno mi się myśli, nie jestem w stanie podejmować najprostszych decyzji. Jestem rozchwiana emocjonalnie, jestem w stanie się rozpłakać, decydując o tym, z czym bym chciała kanapkę - opowiada

Ponowne zarażenie koronawirusem jest coraz częściej spotykane. Nie każdy z ozdrowieńców wytworzył w swoim organizmie wystarczającą liczbę przeciwciał, by zwalczyć ponowny kontakt z SARS-CoV-2. Być może właśnie dlatego trudno jest nam osiągnąć odporność zbiorową, która pozwoliłaby na wygaszenie pandemii.

Reklama

Zobacz więcej wiadomości z Polski i ze świata:

Planujesz Wigilię w gronie większym niż 5 osób? Uważaj, możesz dostać nawet 30 tys. zł kary

Brakuje miejsc w kostnicach. "W ostateczności możemy stawiać namioty i trzymać ciała na powietrzu"

Masowe testy na koronawirusa w Polsce? Wytypowano województwa, które zostaną przebadane jako pierwsze

"Przekroczyliśmy próg narodowej kwarantanny". Czy statystki dotyczące zakażeń koronawirusem są zaniżone?