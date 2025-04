Nie tak dawno świat obiegła informacja o tym, że Rafał i Gabriel z „Królowych życia” postanowili się rozstać... znowu. Na szczęście i tym razem okazało się to jedynie chwilowym kryzysem w związku, a kilka dni temu para ogłosiła oficjalnie, że zeszli się ponownie.

Z tej okazji Rafała naszło nieco na wspominki i w rozmowie z Party.pl postanowił podzielić się historią o tym, jak się poznali. Zdradził też, jak wyglądała ich pierwsza randka!

Jak poznali się Rafał i Gabriel?

Okazuje się, że poznali się już naprawdę wiele lat temu! Rafał miał wtedy 19 lat, a Gabriel - 34.

Spotkałem go na ulicy - niesamowicie przystojny mężczyzna! Myślę sobie „O Jezus, ale ciacho!”, a ja tam taki podlotek, na pewno nie będzie chciał na mnie spojrzeć.

Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna, bo panowie są już razem 18 lat! Na drodze tego związku nie stanęła nawet ogromna nieśmiałość Rafała, która z początku utrudniła mu kontakt z przyszłym partnerem. Wcale nas to nie dziwi - w dzisiejszych czasach bardzo ciężko jest podejść do drugiej osoby i tak po prostu do niej zagadać!

Jak wyglądała ich pierwsza randka? Początkowo mieli iść na miasto, jednak ich miejscowość nie oferowała wiele i o 21 większość lokali była już pozamykana. Wtedy Gabriel wyszedł z propozycją, że ugotuje romantyczną kolację. Całe szczęście, że Rafał był fanem włoskiem kuchni. Czyżby po raz kolejny sprawdziło się powiedzenie „przez żołądek do serca”?

