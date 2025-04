Rafał Majka bohaterem nr 1! Jako pierwszy z polskiej kadry zdobył w Rio de Janeiro medal w kolarstwie szosowym. Zasłużone 3. miejsce narobiło apetytu na więcej. Taki początek igrzysk jest dla nas niemal idealnym!

Rafał Majka zdobył brązowy medal w Rio de Janeiro! 10 km przed końcem wyścigu objął prowadzenie, co budziło nadzieję na medal. Genialny kolarz nie zawiódł, choć złoto zdobył Belg, Greg Van Avermaet, a srebro Duńczyk, Jakob Fuglsang, jesteśmy bardzo dumni z dokonań górala. Wyścig do ostatniego kilometra był emocjonujący - nie było wiadomo, kto sięgnie po medal i jakiego będzie on kruszcu.

Na ostatnim zjeździe dwaj przeciwnicy wywrócili się, na szczęście Rafał Majka uniknął komplikacji i nie oglądał się a siebie. Tuż przed metą zmęczonego Polaka dogoniła dwójka innych kolarzy, ale medal miał już w kieszeni. To był emocje, za które bardzo dziękujemy!

Nie poszczęściło się jednak Agnieszce Radwańskiej, która by pojawić się w Rio de Janeiro, spędziła w samolotach i na lotniskach blisko 52 godziny. Koszmar nie zakończył się także na korcie i cały czas prześladowało ją widmo porażki. Wiadomo, że nie będzie medalu, nie będzie ćwierćfinału. Fani Agnieszki Radwańskiej są zawiedzeni: tenisistka przegrała z Saisai Zheng w I rundzie igrzysk.

Rafał Majka: co o nim wiemy?

O 26-latku od kilku lat jest głośno. Od lutego 2011 roku jest zawodowym kolarzem; członkiem zespołu Tinkoff. Jako pierwszy polski kolarz w historii zapewnił sobie wygraną w klasyfikacji górskiej Tour de France 2014. Jednocześnie było to pierwsze zwycięstwo polskiego kolarza w jakiejkolwiek klasyfikacji Tour de France w historii. Sukces ten powtórzył w 2016 roku. 15 lipca 2015 roku wygrał 11. etap Tour de France z Pau do Cauterets-Vallee de Saint-Savin i jako pierwszy Polak w historii stanął na podium wyścigu Vuelta a Espana (to 3. najważniejszy kolarski wyścig na świecie) zajmując 3. miejsce w klasyfikacji generalnej.

6 sierpnia 2016 roku Rafał Majka dołączył do grona szczęśliwych polskich medalistów!

Co będzie dalej? Uważnie sprawdzajcie terminarz występów Polaków w Rio. 7 sierpnia nasza rodaczka, 21-letnia Katarzyna Niewiadoma, również kolarka szosowa, powalczy o zwycięstwo. Z medalem jej do twarzy!

Olimpiada w Rio: polscy faworyci do medali