Rafał Brzozowski niedawno wypuścił nowy singiel - „Głośniej”. Gwiazdor TVP, którego kariera stale przyspiesza, jeszcze w tym roku wystąpił na konkursie Eurowizji. Niestety, artyście nie udało się awansować do wielkiego finału, a w drugim półfinale zajął 14. miejsce. Utwór „The Ride”, który zaprezentował na konkursie piosenki, został skomponowany we współpracy ze szwedzkimi producentami, jednak zgarnął mieszane recenzje.

Reklama

Porażka na Eurowizji nie osłabiła jednak zapału Brzozowskiego. Po krótkim urlopie, artysta zaprezentował nowe efekty swojej pracy: bardzo emocjonalny singiel o miłości.

O czym jest nowy singiel Rafała Brzozowskiego?

Wokalista został zapytany w wywiadzie, dlaczego to właśnie nie z utworem „Głośniej” pojechał na Eurowizję.

– Ta piosenka też powstała na początku roku, ale akurat telewizja wybrała taką. Ta jest w języku polskim. Nie podchodziłem do tematu, żeby ją śpiewać w języku angielskim. Tekst jest dla mnie osobisty dość – odpowiedział Brzozowski.

O czym więc opowiada najnowsza kompozycja gwiazdora Telewizji Polskiej?

– To był trudny dla mnie czas. Nie dość, że Eurowizja, to jeszcze podjęliśmy po wielu latach decyzję o rozstaniu z narzeczoną. Ona to chyba szybciej jakoś odreagowała, ja troszkę dłużej – wyznał szczerze Brzozowski.

Czy wokaliście udało się już przepracować rozstanie? Na to nie daje jednoznacznej odpowiedzi.

– Teraz się wziąłem do pracy po prostu i nie skupiam się na tym kompletnie. Ale powoli, myślę, że serducho trzeba jednak otworzyć. Samo przyjdzie, tak powiem – podsumował Brzozowski.

Podkreślił jednak, że internetowe znajomości i aplikacje randkowe to zupełnie nie jego świat.

– W życiu. Nie ma takiej opcji. Ja nie znam tego, nie zaglądam tam w ogóle – zadeklarował ze śmiechem artysta.

Faktycznie uważacie, że utwór „Głośniej” miałby większe szanse na Eurowizji?

Reklama

Czytaj także:

13 lat temu podbiła serca Polaków występem w „Mam Talent”. Czym Klaudia Kulawik zajmuje się dzisiaj?

Krzyztof Gojdź dostanie własny program w USA? Chirurg plastyczny gwiazd przez lata robił karierę w TVN

Mąż Tamary Arciuch pomoże jej wygrać „Twoja twarz brzmi znajomo”? Zaskakująca odpowiedź aktorki