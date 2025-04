Nie jest tajemnicą, że Rafał Brzozowski i Edyta Górniak, czyli jedne z największych gwiazd TVP, prywatnie mają bardzo ciepłe relacje. Wokalista, zapytany o komentarz dotyczący ostatniego szokującego zachowania Górniak, nadal wypowiadał się o artystce bardzo pozytywnie, a nawet stanął w jej obronie. Chociaż na gwiazdę spadła lawina krytyki za nieodpowiedzialne i szkodliwe podważanie zaleceń lekarzy i ekspertów, nadal może liczyć na bezwarunkowe wsparcie Brzozowskiego.

Brzozowski broni Górniak bojkotującej maseczki

O diwie znowu zrobiło się głośno, kiedy opublikowała na Instagramie filmik, na którym zrywa plakaty nakazujące noszenie maseczek. Górniak, znana ze swoich antycovidowych (żeby nie powiedzieć antynaukowych) poglądów, lubi prowokować sytuacje, w których manifestuje swój brak wiary w pandemię. Artystka regularnie powiela też fałszywe informacje mające na celu zniechęcenie do szczepień, a sama jest ich zadeklarowaną przeciwniczką.

Brzozowski, zapytany o skandaliczną sytuację dotyczącą zrywania plakatów, stanął jednak w obronie gwiazdy.

– Edyta ma swoje przekonania. Każde przekonania trzeba szanować. Ja jej przekonania rozumiem, jako mojej przyjaciółki. Rozumiem to, co robi. Ja bym tego nie zrobił, ale to jest bardzo inteligentna dziewczyna, bardzo inteligentna osoba o dużej wrażliwości – wychwalał przyjaciółkę reprezentant Polski na Eurowizji.

Zapytany o to, czy sam przeszedł szczepienie, odmówił odpowiedzi. Stwierdził jednak, że, skoro lekarze do tego zachęcają, „można się zaszczepić i mieć z głowy”. Brzozowski miał również sporo do powiedzenia na temat dostępności koncertów i imprez masowych jedynie dla zaszczepionych.

– Z koncertami dla zaszczepionych to jest ciekawa sytuacja. Lekarze mówią „szczepmy się, a będzie po pandemii”, ja słyszałem te rozmowy i też to popieram. Ale co z tymi, którzy nie chcą się zaszczepić, bo po prostu mówią, że nie? Też mają do tego prawo. Tak samo jest z koncertami. Mogą przyjść ci, którzy są zaszczepieni i powinni też przyjść ci, którzy nie chcą się szczepić. My nie jesteśmy od tego, żeby coś tam narzucać – dumał gwiazdor TVP.

