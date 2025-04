Każde zdjęcie to pamiątka. Zapis radosnych chwil, wyjątkowych zdarzeń, ważnych momentów z życia, tych radosnych i tych przełomowych, także naszych podróży. Dzięki zdjęciom zatrzymujemy ulotne chwile, aby za jakiś czas przywołać je na nowo na fotografiach. Wspólnie cieszyć się oglądając zdjęcia w gronie rodzinnym lub znajomych. Są to niezastąpione chwile, gdy przeglądamy albumy i wracamy do zdarzeń i wspólnych mniej lub bardziej radosnych wspomnień z tych bliższych oraz dawnych lat. Oczywiście każde zdjęcie jest pamiątką, jednak te wywołane mają dodatkową wartość. Jest w nich jakaś moc, która silniej przemawia i przywołuje sentymentalne chwile.

Reklama

FOTOJOKER - 20 lat w Polsce



Już od 20 lat FOTOJOKER daje ludziom możliwość zapamiętywania życia, pielęgnowania wspomnień, bo one składają się na całokształt naszych doświadczeń. Z okazji jubileuszu FOTOJOKER zaprosił gwiazdy. Dla nich zdjęcia są bardzo ważne. Dużo dzieje się w ich życiu, dlatego dzięki wywołanym zdjęciom przypominają sobie najpiękniejsze momenty w życiu, wielkie i mniejsze chwile radości. Te sprzed 20 lat, a także niedawnych wypadów wakacyjnych czy niezapomnianych podróży. Beata Sadowska (dziennikarka i autorka książek), Reni Jusis (wokalistka i kompozytorka), Lidia Popiel (fotograf), Przemysław Kossakowski (podróżnik i dziennikarz) wspominają, gdzie byli 20 lat temu, co wtedy robili i jak wyglądało ich życie w tamtym czasie. Dla nich fotografia to pasja i dobry pomysł na to, by uwiecznić nie tylko piękne momenty z bliskimi lecz także podróże. Zdjęcia dają możliwość wspominania tego, co działo się ich życiu. Tylko te wywołane na papierze, posegregowane w albumach lub powieszone na ścianie pozwalają wrócić do wielu momentów z życia.

archiwum prywatne - Przemysław Kossakowski

Urodzinowe niespodzianki

To w końcu urodziny, więc nie może zabraknąć prezentów. Na stronie www.20latfotojoker.pl gwarantowany upominek dla każdego oraz inne ciekawe nagrody.

Oprócz rozmów z gwiazdami FOTOJOKER zorganizował także konkurs, w którym można wygrać atrakcyjne nagrody. Aby wziąć udział wystarczy zajrzeć na stronę 20latfotojoker.pl

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody. Wystarczy przesłać swoje zdjęcie z przeszłości. Jest to jednocześnie okazja do tego, by uświadomić sobie, jak dużo dzieje się w naszym życiu, jak bardzo się zmieniliśmy…Zmienił się nie tylko nasz wygląd – także w głębi duszy jesteśmy inni niż teraz, może bardziej pewni siebie, bogatsi o nowe doświadczenia. Razem z bliskimi cieszymy się każdym dniem. Pamiętajmy nie tylko o tym, by często mówić im „kocham cię”, lecz także o tym by „zatrzymać” upływający czas…Możemy to w prosty sposób zrobić razem z firmą FOTOJOKER.

Powrót do wspomnień

Dlatego pielęgnujmy wspomnienia. Wracajmy do nich. Wybierajmy z tych tysięcy zdjęć w folderach telefonów i na dysku komputerowym te najważniejsze, najciekawsze, najpiękniejsze. Róbmy albumy lub fotoksiążki, oprawiajmy zdjęcia w ramki do postawienia na półki i do powieszenia na ściany. Są sentymentalnym gadżetem, na pewno bardziej wartościowym niż plik w folderze komputerowym. „Ambasadorowie projektu” właśnie w taki sposób wspominają swoje minione 20 lat… mnóstwo przygód, dużo śmiechu, łez…wzloty i upadki. Szczęśliwi i bogatsi w nowe doświadczenia nie mogą się doczekać kolejnych 20 lat, które oczywiście będą „celebrować na fotografiach”. Bo robienie zdjęć jest super, ale jeszcze fajniejsze jest otaczanie się nimi. Firma FOTOJOKER pomaga nam w tym już od 20 lat. Tutaj można kupić nie tylko różnorodny sprzęt i akcesoria do fotografowania, ale przede wszystkim utrwalić niezapomniane i bezcenne chwile.

Minione 20 lat było wyjątkowe, dynamiczne i zaskakujące. Zobaczmy, jak zmienili się Ambasadorowie projektu FOTOJOKER. Zobaczmy, jak my sami się zmieniliśmy!

Zobacz, o czym marzyli znani Goście firmy FOTOJOKER 20 lat temu

Znani Goście firmy FOTOJOKER o swoich zdjęciach sprzed 20 lat