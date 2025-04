Fani Matthew McConaugheya zacierają z pewnością ręce z uciechy. Zdobywca Oscara z 2013 roku przygotowuje się do kolejnej roli - "The Dark Tower" ("Mroczna wieża"). Aktor na planie zdjęciowym daj e z siebie wszystko, jednak po pracy... spaceruje z rodziną - piękną Camilą Alves oraz 3 dzieci.

To piękny widok, kiedy mężczyzna zajmuje się dziećmi i nie krepuje się okazywać uczucie ukochanej żonie. Matthew McConaughey to bardzo rodzinny facet. Przypięto mu niegdyś łatkę bawidamka, ale prawdopodobnie z powodu ról, jakich się podejmował w komediach romantycznych. Chyba większość fanek przystojnego aktora oglądała film "Duchy moich byłych" (2009) czy "Jak stracić chłopaka w 10 dni" (2003). Dopiero jednak rola dramatyczna, elektryka narkomana imieniem Ron w filmie "Witaj w klubie" (2013) przyniosła mu chwałę i Oscara. Trwają zdjęcia do filmu, w którym McConaughey gra Człowieka w czerni. Skądinąd, w tym kolorze mu do twarzy.

Matthew McConaughey prywatnie

Aktor bardzo ceni sobie zaplecze rodzinne. Stroni od plotek, imprez i dwuznacznych sytuacji. W 2012 roku poślubił piękną Camilę Alves, która urodziła mu 3 dzieci: 2 synów i córkę (Levi, Livingston, Vida). Trzeba przyznać, że są naprawdę urocze, ale urodę odziedziczyły raczej po pięknej matce.

Lubicie Matthew McConaugheya? Co sądzicie o jego aktorskiej grze?

