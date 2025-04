Martyna Wojciechowska znana jest z wielkiej miłości do podróży i natury. Teraz promuje sadzenie drzew. O co chodzi i jak przyłączyć się do akcji?

Jestem po stronie natury nie tylko dla siebie – robię to przede wszystkim dla mojego dziecka. Chcę, aby moja córka była szczęśliwa, mogła cieszyć się pięknem przyrody, żeby miała czystą wodę. Drzewa nie tylko produkują tlen, chronią przed suszami i powodziami, ale mają również wpływ na zasoby wodne. Dzięki drzewom mamy więcej czystej wody – my i nasze dzieci. - mówi Martyna Wojciechowska.

Im więcej drzew, tym więcej czystej wody w naturze

Wszyscy wiemy, że zasoby wody są ograniczone. Niestety, mało kto ma świadomość tego, że już dziś mamy w Polsce trzy razy mniej wody pitnej niż wynosi średnia europejska. Czy możemy coś z tym zrobić? Jest na to prosty sposób: sadźmy drzewa, bo oprócz tego, że wytwarzają tlen, to skutecznie chronią wodę. Jak? Drzewa, a dokładniej lasy, umożliwiają glebie wchłanianie wody, która kanalikami dociera do podziemnych źródeł.

Posadź drzewo wirtualnie...

W ramach programu Po stronie natury, z myślą o ochronie zasobów wodnych, w tym roku zostanie posadzony milion drzew. Co najlepsze, do programu może przyłączyć się każdy. Wystarczy wpisać specjalny kod spod etykiety wody Żywiec Zdrój na www.postronienatury.pl i zadedykować drzewo bliskiej osobie, a w zamian doświadczeni leśnicy z Lasów Państwowych posadzą to drzewo w naszym imieniu. Nasadzenia odbywają na specjalnie przygotowanym terenie w Nadleśnictwie Ujsoły i Mirosławiec. To, gdzie drzewo zostało posadzone będzie można zobaczyć na mapie dostępnej na stronie internetowej programu. Do włączenia się w akcję zachęca Martyna Wojciechowska, ambasadorka programu.

...lub odbierz sadzonkę podczas akcji specjalnej

Program "Po stronie natury" to także cykl pikników ekologicznych, na których można otrzymać sadzonkę drzewa w zamian za 10 plastikowych butelek. Na uczestników cyklu wydarzeń przygotowano liczne atrakcje i zabawy edukacyjne. Dodatkowo w ramach programu, w aż 100 punktach, zlokalizowanych przed sklepami Biedronki na terenie całego kraju, będzie można otrzymać sadzonkę drzewa w zamian za plastikowe butelki. Plan pikników Po stronie natury i współpracujące sklepy Biedronka znaleźć można na: www.postronienatury.pl

Nie trzeba wiele, by chronić środowisko naturalne. Ty też możesz pomóc!