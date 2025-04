Od października na instagramowych profilach znanych osób pojawiają się zagadkowe posty, które przynoszą nie tylko sporo zabawy, ale przede wszystkim spełniają marzenia chorych dzieci.

Projekt „Wyobraź Sobie” powstał, aby zwrócić uwagę na ogromną rolę wyobraźni, której dzieci i młodzież używają zdecydowanie zbyt rzadko. Ma pobudzić do korzystania z niej pokazując, że warto być kreatywnym, warto mieć marzenie i dążyć do ich realizacji.

Do 1 etapu projektu zaproszono znane osoby, które nie boją się używać wyobraźni, idą własną życiową drogą i realizują swoje marzenia. Marka Scrabble, kultowa gra pobudzającą ciekawość i kreatywność, będąca inicjatorem projektu „Wyobraź Sobie” włączyła do projektu aspekt charytatywny.

- Wyobraźnia i marzenia są bardzo ważne w życiu każdego z nas. Wyobraźnia prowadzi przecież do realizacji marzeń, jednak z różnych względów nie wszyscy mogą je spełniać. Dlatego wybraliśmy Fundację „Mam Marzenie” i jej dzielnych podopiecznych, którzy mimo trudnej sytuacji nie boją się pragnąć i marzyć. Spełnione marzenia pomagają im w codziennej walce z chorobami” – mówi Agata Maj-Olszewska, Brand Manager Scrabble z Mattel Poland.

Posty przedstawiające pary grające w Scrabble w niestandardowych pozycjach, ukazane na zielonym tle, pojawiły się kolejno na profilach: Aleksandry Szwed i Moniki Mrozowskiej, Doroty Choteckiej i Radosława Pazury, Natalii Szroeder i Adama Fidusiewicza, Anny Karczmarczyk i Mai Bohosiewicz, Basi Kurdej-Szatan oraz Karola Paciorka i Lisie Piekło.

Followersi mieli za zadanie odgadnąć, w jakich okolicznościach rozgrywali oni partyjki Scrabble. Po kilku dniach ambasadorzy „Wyobraź Sobie” wstawiali na Instagram oryginalne zdjęcie, a autorzy trzech najciekawszych lub najbliższych prawdzie odpowiedzi byli nagradzani nową grą Scrabble Towers. Ale to nie wszystko…

- Dzięki temu, że gwiazdy biorące udział w projekcie „Wyobraź Sobie” przekazały swoje wynagrodzenie na rzecz podopiecznych fundacji „Mam Marzenie”, mogliśmy dotąd wspólnie spełnić aż kilkanaście marzeń. Gwiazdy same wybrały konkretne dzieci i ich marzenia do spełnienia” – mówi Agata Maj-Olszewska, Brand Manager Scrabble z Mattel Poland.

Czy to już koniec akcji? Wiele wskazuje na to, że nie. Zachęceni sukcesem organizatorzy projektu postanowili w kreatywny sposób spełniać następne marzenia.

Kolejni znani twórcy i artyści publikują na Instagramie swoje własne marzenia ułożone z płytek do Scrabble, co przyczyni się do spełnienia marzenia 16-letniej Sary, która pragnie zwiedzić Islandię. Posty pojawiły się już na profilu Soni Bohosiewicz, Katarzyny Zielińskiej, Mateusza Gessler oraz Małgorzaty Kożuchowskiej. Jeszcze kilka i marzenie Sary zostanie spełnione!

- Bardzo nas cieszy tak liczny i aktywny udział gwiazd w naszym projekcie. Marka Scrabble od zawsze była związana z dziećmi, pomagała im poszerzać horyzonty, rozwijać pasje i zainteresowania. Dotychczas działaliśmy w ramach programu „Scrabble w szkole”, wspieraliśmy turnieje i kółka Scrabblowe. Teraz postanowiliśmy całkowicie zmienić formułę i pomóc chorym dzieciom. Jest to dla nas niezwykle cenne i bardzo emocjonalne doświadczenie. Bardzo dziękuję wszystkim ambasadorom za udział w projekcie – bez Was nie bylibyśmy w stanie tego dokonać” – mówi Agata Maj-Olszewska, Brand Manager Scrabble z Mattel Poland.

My ze swojej strony możemy tylko pogratulować pomysłu i liczyć na to, że kolejne wielkie marki wezmą przykład ze Scrabble. Bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, że warto pomagać, a dobro powraca.

