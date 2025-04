Są piękne, stylowe, mają własne biznesy, często same uprawiają sport i co najważniejsze, motywują polskich piłkarzy do walki. A ich mężczyźni, ponieważ zarabiają nie mało, to nie szczędzą im pieniędzy. Wszyscy przecież wiemy, że MaRina, czy Celia Jaunta kochają drowie ubrania i luksusowe samochody. Prawda jest jednak taka, że piękne polskie WAG's nie tylko leżą i pachną. Same zakładają własne biznesy. Jedne śpiewają, inne prowadzą bloga, sklep internetowy, czy tak jak Anna Lewandowska, są trenerkami. Dziś na pewno wspierają swoich facetów w ważnym meczu!

Kim są polskie WAG's?

Polska-Czarnogóra

To wyjątkowo ważny mecz. Ostatni w eliminacjach do Mistrzostw Świata. Dzisiejsze spotkanie zadecyduje o awansie biało-czerwonych na przyszłoroczny mundial. Adam Nawałka postawił na sprawdzony i najlepszy skład. Kogo zobaczymy na boisku? Oto przewidywany skład drużyny:

Na bramce: Wojciech Szczęsny

W obronie: Kamil Glik i Michał Pazdan

Na prawej stronie: Łukasz Piszczek

Na lewej: Bartosz Bereszyński

W pomocy: Krzysztof Mączyński, Grzegorz Krychowiak, Piotr Zieliński.

Na skrzydłach: Jakub Błaszczykowski i Kamil Grosicki

W ataku oczywiście Robert Lewandowski

Nie pozostaje nam nic innego, jak oglądać mecz i trzymać kciuki za naszych!

Już teraz zobacz w naszej galerii, jak wyglądają piękne polskie WAG's, czyli żony i partnerki naszej reprezentacji.