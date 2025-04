We wtorkowy wieczór w warszawskim Soho Factory odbył się pokaz najnowszej kolekcji popularnej marki Reserved. Z powodu kończącego się sezonu imprezowego, była to jedna z ostatnich okazji do pokazania się, dlatego nie zabrakło popularnych ostatnio nazwisk.

Nową kolekcję oglądali: Natasza Urbańska, Dawid Kwiatkowski, Julia Kuczyńska, Jessica Mercedes, Rafał Maślak, Zofia Ślotała, Joanna Horodyńska, DJ Adamus, Ilona Felicjańska i inni.