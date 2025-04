Tomasz Ossoliński dał się poznać szerszej publiczności jako mentor w programie "Project Runway". Chcąc jak najlepiej wykorzystać swoją popularność, zdecydował się pokazać kulisy powstawania swoich kolekcji w filmie "Tomasz Ossoliński - Before the show". Oficjalna premiera tytułu odbędzie się 13 czerwca, ale wybrańcy mogli zobaczyć go już wczoraj podczas specjalnego pokazu.

Z zaproszenia skorzystali m.in. zwycięzca "Project Runway" Jakub Bartnik, Joanna Klimas, Malwina Wendzikowska, blogerka Charlize Mystery, Sylwia Gliwa, Joanna Orleańska i wiele innych.