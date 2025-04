Co roku Google publikuje kilkuminutowy film, które podsumowuje miniony rok. Jednym słowem to synteza tego, co najczęściej było wpisywane w okienku najpopularniejszej wyszukiwarki na świecie. Zobacz, co znalazło się na topliście!

Na jaki temat najczęściej wyszukiwaliśmy informacje? Czym się inspirowaliśmy i co wydarzyło się w 2014 roku?

Konflikty, narodziny, odejścia wielkich ludzi i przełomowe odkrycia...To wszystko miało miejsce w ciągu tych ostatnich kilkunastu miesięcy! Same byłyśmy zaskoczone tym, jak wiele wydarzeń - radosnych, wzruszających, jak i dramatycznych, za nami.

Czego szukali Polacy w tym roku?

Rok 2014 upłynął pod znakiem rewolucyjnych wydarzeń politycznych, sportowych, dlatego nie zdziwi was pewnie fakt, że jako naród najczęściej wyszukiwaliśmy informacji na temat konfliktu na Ukrainie oraz newsów dotyczących show, konkusów i meczy piłki nożnej.

Na topliście znalazły się tematy związane z Ligą Mistrzów, Eurowizją i programem Top Model.

Równie często Polacy wpisywali w wyszukiwarkę takie hasła, jak:

"Mundial"

"Krym"

"wybory samorządowe"

"Eurowizja"

Najszybciej zyskujące popularność frazy w 2014 roku, to między innymi:

"Anna Przybylska"

"Conchita Wurst"

"Robin Williams"

"Gender"

Jednakże największym internetowym zainteresowaniem mogą poszczycić się głośne programy telewizyjne:

"Rolnik szuka żony"

"Warsaw Shore"

"Project Runway"

"Taniec z gwiazdami"

Zakoczone? Obejrzyjcie video, a przypomnicie sobie, co działo się w 2014 roku!