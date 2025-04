Pokaz najnowszej kolekcji Gosi Baczyńskiej odbył się w naprawdę pięknej scenerii - w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Projektanta zatytułowała go Per aspera ad astra czyli Przez ciernie do gwiazd. Ta nazwa nawiązuje do drogi, którą artystka przemierzyła w swoim życiu - zarówno prywatnym, jak i zawodowym.

Gosia Baczyńska jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych projektantek w Polsce, a także za granicą, gdzie coraz prężniej sięga i się rozwija. Kolekcja na jesień-zimą 2019/20 również jest gwiezdna. Projektantka bardzo ceni sobie nie tylko formę, ale i jakość swoich ubrań, dzięki czemu chętnie kupuje je wiele gwiazd.

Kto pojawił się na pokazie Gosi Baczyńskiej?

Na najnowszym pokazie projektantki pojawiło się wiele gwiazd: aktorów, projektantów, modelek oraz innych celebrytów. Kogo można było zobaczyć? Na prezentacji w Łazienkach Królewskich pojawili się między innymi Małgorzata Socha, Tomasz Ossoliński, Joanna Horodyńska oraz Tomasz Jacyków i Katarzyna Warnke z mężem Piotrem Stramowskim.

Jak wyglądały gwiazdy na pokazie? Na następnych stronach znajdziesz najlepsze stylizacje z prezentacji!

